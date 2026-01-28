Bayer Leverkusen - Villarreal: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 8 de la Champions League

Los de Marcelino buscan cerrar su paso en la Champions League con una victoria ante el cuadro alemán que espera entrar en playoffs

El Bayer Leverkusen recibe este miércoles al Villarreal CF en el BayArena, en un duelo con objetivos muy distintos. El conjunto groguet llega sin nada en juego tras quedar eliminado, mientras que los alemanes buscarán una victoria que les permita asegurar su presencia en el top-24.Aun así, el Villarreal afronta el encuentro con la intención de cerrar su participación europea con buen sabor de boca. El equipo de Marcelino es actualmente trigésimo quinto, con un solo punto, conseguido en el empate ante la Juventus, y se sitúa un puesto por encima del colista. Un triunfo serviría, al menos, para maquillar una Champions muy decepcionante.El Bayer Leverkusen, por su parte, llega en una posición relativamente cómoda. El conjunto alemán es vigésimo con nueve puntos y tiene muchas opciones de entrar entre los 24 mejores, incluso en caso de derrota. Su balance europeo es de dos victorias -ante Benfica y Manchester City- y tres empates frente a Copenhague, PSV y Newcastle. En la Bundesliga, sin embargo, el Leverkusen está mostrando cierta irregularidad. Ocupa la sexta posición con 32 puntos y solo ha ganado tres de sus últimos siete partidos, con derrotas ante Hoffenheim, Stuttgart, Augsburg y Borussia Dortmund.

Hjulmand confía en el BayArena

El técnico danés es consciente de la importancia de jugar en casa, aunque los números no acompañan del todo. De los nueve puntos logrados en la Champions, solo dos han llegado en el BayArena. Aun así, el objetivo es claro: cerrar la fase de clasificación con una victoria y asegurar el pase al top-24 sin sobresaltos. El Leverkusen confía en el empuje de su estadio para dar el último paso y confirmar su continuidad en Europa.

Maquillar un desastre europeo

Para el Villarreal, el encuentro supone una última oportunidad para evitar una despedida amarga. Todo parecía encajar a inicio de temporada: una plantilla amplia, con variantes, un entrenador experimentado y ambición europea. Sin embargo, nada de eso ha servido y el balance se reduce a un solo punto en toda la fase. Ganar en Alemania permitiría maquillar un fracaso que pocos esperaban al comienzo de la competición.

Marcelino, condicionado por las bajas

El técnico asturiano llegará al BayArena con importantes ausencias. En defensa no estarán Logan Costa, que continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado; Juan Foyth, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles ante el Real Madrid; ni Willy Kambwala, baja hasta mediados de febrero por una lesión en los isquiotibiales.En ataque, tampoco estará disponible Pau Cabanes, que no volverá previsiblemente hasta abril tras una rotura del ligamento cruzado. Un escenario complicado para un Villarreal que, pese a todo, buscará despedirse con dignidad de esta Champions.

Onces probables del Bayer Leverkusen - Villarreal CF en la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Badé, Andrich; Lucas Vázquez, Aleix García, Equi Fernández, Grimaldo; Tillman, Maza y Schick.

Villarreal CF: Luiz Júnior; Sergi Cardona, Rafa Marín, Renato Veiga, Pau Navarro; Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Bayer Leverkusen - Villarreal CF: fecha y horario de la jornada 8 de la Champions League

El encuentro de la jornada 8 de la Champions League entre Bayer Leverkusen y Villarreal -al igual que el resto de partidos de la jornada- está programado para el miércoles 28 de enero a las 21:00 horas, en el estadio BayArena.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 8 de la Champions League entre Bayer Leverkusen y Villarreal CF?

El Bayer Leverkusen - Villarreal de la jornada 8 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones 5 (dial 182 y en Orange TV 433) y Movistar Liga de Campeones 6 (M183 y O434).

¿Cómo seguir online el Bayer Leverkusen - Villarreal CF, encuentro de la jornada 8 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Atalanta - Athletic Club de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del BayArena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.