Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal: Adiós a la Champions League de la peor manera

Los de Marcelino se despidieron de la Copa de Europa esta temporada con una goleada recibida frente al conjunto alemán, donde vieron puerta Tillman, por partida doble, y Grimaldo en la segunda parte para sentenciar el encuentro

El Villarreal despidió su participación en la Champions League con la visita al Bayer Leverkusen. Los de Marcelino llegaban tras tres derrotas consecutivas, frente a Real Betis, Ajax y Real Madrid, además de llegar con bajas importantes como la de Juan Foyth, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles. Sin embargo, el submarino amarillo, penúltimo con un punto en la tabla de la Copa de Europa, viajaba a Alemania con el objetivo de poner punto final con tres puntos. Los de Kasper Hjulmand, por su parte, venían de ser vigésimo en la clasificación con nueve puntos.

Tillman castiga por partida doble a los de Marcelino

De esta manera, el Bayer Leverkusen saltó al terreno de juego ante el Villarreal con el siguiente once inicial: Blaswich; Quansah, Badé, Andrich, Lucas Vázquez, Aleix García, Equi Fernández, Grimaldo, Tillman, Maza y Schick. Por su parte, Marcelino despidió su etapa esta campaña en la Champions con esta formación: Arnau Tenas, Sergi Cardona, Rafa Marín, Renato Veiga, Pau Navarro, Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Thomas Partey, A.Diatta, Buchanan y Oluwaseyi. El conjunto castellonense, en la primera parte, no pudo derribar la puerta de Blaswich, que apenas tuvo que intervenir ya que los visitantes no tiraron a puerta, registrando tan solo dos remates en los primeros cuarenta y cinco minutos. Muy diferente la capacidad ofensiva que tuvieron los de Kasper Hjulmand, que aprovecharon dos de los cinco remates a puertas que registraron para ponerse por delante en el marcador.

En este sentido, Mark Tillman aprovechó un fallo de Arnau Tenas en la salida de balón del Villarreal, donde intentaba buscar a los jugadores de arriba, como Buchanan y Oluwaseyi, para hacer el primero del Bayer Leverkusen. El jugador de Estados Unidos se mostró confiado en la presión del esférico y tuvo su recompensa estrenando el marcador en el minuto 12. Por otro lado, Tillman volvió a poner tierra de por medio con un gran derechazo ajustado al palo de Arnau Tenas, que no pudo detener el lanzamiento y el 2-0 en el marcador. Tras ello, el conjunto de Marcelino mostró pocas opciones para empatar el resultado, ante la intensidad de los jugadores de Kasper Hjulmand.

Grimaldo pone la sentencia al Villarreal de la Copa de Europa

Por otro lado, Grimaldo puso la sentencia en la segunda parte y firmó la despedida más amarga del Villarreal, tras un gol que venía precedido de un pase de Lucas Vázquez. Además, los de Marcelino se marcharon del encuentro con tan solo dos remates a puerta, dato muy preocupante, en lo que ha sido el equipo durante toda la temporada en la Copa de Europa. Por otra parte, el Bayer Leverkusen dominó el choque con 65% de posesión de balón, a diferencia de los 35% del equipo castellonense.

Tras ello, el Villarreal pondrá el foco en el encuentro del próximo sábado ante Osasuna en El Sadar, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Además, el conjunto de Marcelino, tras la derrota del pasado sábado ante el Real Madrid, volverá a la Cerámica para verse las caras con el Espanyol de Manolo González, encuentro fijado para el lunes nueve de febrero a las 21:00 horas. Por otro lado, el Bayer Leverkusen tendrá al Eintracht como próximo rival en la Bundesliga, con un choque con fecha para el próximo sábado a las 15:30.

Ficha técnica:

3.- Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vázquez (Arthur, min. 62), Equi Fernández, Aleix García (Poku, min. 70), Grimaldo (Tapsoba, min. 89); Tillman, Maza (Palacios, min. 70) y Schick (Kofane, min. 62).

0.- Villarreal: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Buchanan (Mikautadze, min. 46), Comesaña (Gueye, min. 82), Alassane Diatta (Parejo, min. 66), Partey (Hugo López, min. 46), Pépé (Budesca, min. 69) y Oliwaseyi.

Goles: 1-0, min. 12: Tillman. 2-0, min. 35: Tillman. 3-0, min. 57: Grimaldo.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Mostró tarjeta amarilla a Pau Navarro, Rafa Marín y Pépé por el Villarreal.Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava y última jornada de la liguilla de la Liga de Campeones disputado en el BayArena ante 30.000 espectadores