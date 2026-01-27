Marcelino apela al orgullo del Villarreal en su despedida europea: “Vamos a jugar los 90 minutos con el máximo rigor y profesionalidad”

El Villarreal CF afronta en Alemania su último partido de la Champions League ante el Bayer Leverkusen sin opciones de clasificación, pero Marcelino quiere evitar una salida sin victorias y reivindica la profesionalidad del equipo, el aprendizaje de la experiencia europea y el valor competitivo de un duelo que considera una oportunidad, no un trámite

El Villarreal se juega algo más que tres puntos en su último compromiso europeo de la temporada. Ya eliminado y sin opciones de avanzar, el conjunto amarillo visita este miércoles al Bayer Leverkusen con un objetivo claro: no marcharse de la Champions League sin haber ganado un solo partido.

La clasificación ya no marca el contexto, pero Marcelino García Toral se encargó de dejar claro que el encuentro sí tiene sentido. Para el técnico asturiano, el partido es una cuestión de orgullo competitivo y de respeto a la competición, al rival y a la camiseta.

Competir hasta el final, aunque no haya premio

En la rueda de prensa previa, Marcelino fue directo al explicar el enfoque con el que el Villarreal afrontará el duelo en Alemania. “Vamos a jugar los 90 minutos con el máximo rigor y profesionalidad, estamos capacitados para ganar”, aseguró.

El entrenador reconoció que el partido no tiene trascendencia clasificatoria, pero rechazó cualquier lectura de trámite. “Lo afrontamos con tranquilidad e ilusión, como cada partido de Champions”, añadió, subrayando que la competición exige siempre una respuesta máxima, independientemente del contexto.

Ese discurso busca proteger al vestuario de la sensación de vacío que suele acompañar a las eliminaciones tempranas. Para Marcelino, competir bien en Leverkusen es una forma de cerrar el ciclo europeo con dignidad.

Un balance europeo duro y asumido

El técnico no esquivó la autocrítica. Calificó la participación del Villarreal en esta Champions como “decepcionante” y asumió su parte de responsabilidad sin rodeos. “Me considero el máximo responsable”, afirmó, en una comparecencia marcada por el tono reflexivo.

Marcelino fue más allá y describió el desarrollo del torneo como “triste y cruel” para sus jugadores. Considera que el equipo no mereció los resultados obtenidos, especialmente por el nivel de esfuerzo mostrado en varios encuentros. “No se han merecido para nada los resultados”, insistió, tratando de proteger al grupo y contextualizar una eliminación que ha dejado una sensación amarga en el club.

Aprendizaje y memoria reciente

Pese a la decepción, Marcelino quiso poner en valor el recorrido previo que permitió al Villarreal estar en la Champions. “Tenemos la fortuna de jugar este tipo de partidos gracias, sobre todo, a los futbolistas de la temporada pasada”, recordó.

El mensaje no es casual. El técnico entiende esta experiencia como parte de un proceso de crecimiento, aunque el golpe haya sido duro. En su análisis, la competición europea deja una enseñanza que puede resultar clave para el futuro deportivo del club. “Ha servido como aprendizaje, como una gran experiencia. Ojalá estos futbolistas tengan la oportunidad de volver a jugar la Liga de Campeones”, concluyó.

El presente manda, también en el mercado

Más allá del partido, Marcelino también se refirió a la actualidad inmediata de la plantilla. En concreto, habló de la llegada de Alfon González, incorporado en forma de cesión desde el Sevilla.

El entrenador confía en que su adaptación sea rápida y natural. “Nos viene a ayudar en este tramo definitivo de la competición”, explicó, destacando que su conocimiento del campeonato y su perfil encajan con lo que necesita ahora mismo el equipo.

Un cierre que también define carácter

El Villarreal sabe que no puede cambiar su destino europeo, pero sí la forma de despedirse. Ganar en Leverkusen no alterará la clasificación, pero sí el relato final de una Champions complicada.

Para Marcelino, el mensaje es claro: competir hasta el último minuto forma parte de la identidad que quiere construir. Y aunque el adiós llegue antes de lo esperado, hacerlo con rigor y ambición sigue siendo una obligación. Porque en Europa, incluso cuando ya no hay premio, la manera de perder también deja huella.