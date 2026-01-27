El Villarreal pregunta por Drăgușin para cubrir la baja de Foyth

El Villarreal CF ha iniciado contactos por Radu Drăgușin, central del Tottenham, para reforzar su defensa tras la grave lesión de Juan Foyth, una operación que el Submarino Amarillo plantea como cesión mientras el Tottenham presiona para incluir una compra obligatoria ligada a objetivos

El Villarreal tiene que acudir a la desperada al final del mercado invernal para reforzar su línea defensiva. La lesión de Juan Foyth, que se rompió el tendón de Aquiles ante el Real Madrid en la última jornada de LaLiga, ha dejado un vacío estructural que el club considera urgente cubrir de cara a lo que resta de temporada.

Con varios meses de baja por delante, la dirección deportiva entiende que no basta con soluciones internas. La exigencia competitiva y el calendario obligan a sumar un perfil fiable, capaz de adaptarse con rapidez y ofrecer alternativas reales en una retaguardia que ha perdido a uno de sus futbolistas más versátiles.

Drăgușin, una opción con sentido deportivo

El nombre que ha ganado fuerza es el de Radu Drăgușin, zaguero rumano de 23 años que milita en el Tottenham Hotspur. Según ha informado Matteo Moretto, el Villarreal ya ha preguntado por su situación, consciente de que su rol en Londres es claramente secundario.

Drăgușin apenas ha disputado dos partidos oficiales esta temporada, ambos en la Premier League, una circunstancia que abre la puerta a una salida temporal. El Submarino Amarillo ve en él un perfil idóneo por edad, experiencia internacional y polivalencia, ya que puede actuar tanto de central como de lateral derecho, una cualidad especialmente valorada tras la baja de Foyth.

La lesión de Foyth obliga a mover ficha

La ausencia del argentino no es un contratiempo menor. Foyth no solo aportaba fiabilidad defensiva, sino también salida de balón y capacidad para adaptarse a distintos sistemas. Su lesión ha alterado los planes del cuerpo técnico y ha dejado al Villarreal con menos margen de maniobra. Además, su baja prolongada podría liberar parte de su ficha para inscribir a su momentáneo relevo.

En ese contexto, Drăgușin aparece como una solución funcional más que como una apuesta a largo plazo. El objetivo es claro: cubrir la baja con garantías y mantener el nivel competitivo sin hipotecar el futuro. Por eso, la idea inicial del club castellonense pasa por una cesión simple hasta final de temporada que permita evaluar su rendimiento sin asumir riesgos excesivos.

Cesión sí, compra obligatoria en la discusión

Aquí surge el principal escollo de la operación. El Villarreal quiere una cesión simple, mientras que el Tottenham insiste en incluir una cláusula de compra obligatoria. Según las informaciones, esta opción estaría vinculada a objetivos alcanzables, pero no excesivamente restrictivos, lo que podría convertir la operación en un compromiso a medio plazo.

Desde Londres, la postura es comprensible. El Tottenham no quiere desprenderse de un activo joven sin asegurar retorno económico, especialmente tras invertir en su fichaje. Para el Villarreal, en cambio, asumir una obligación de compra condiciona la planificación futura y limita la flexibilidad financiera.

Un mercado que exige equilibrio y timing

Las conversaciones se encuentran en una fase inicial, pero el interés es real. El Villarreal sabe que el tiempo juega en contra y que el mercado no ofrece demasiadas alternativas con un perfil similar y disponibilidad inmediata. Drăgușin reúne condiciones deportivas, pero la clave estará en encontrar un punto de equilibrio contractual.

El desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para ceder, mientras el Milan también está inmerso en negociaciones por el jugador, pero parado ante el mismo escollo, la compra obligatoria. Si el Tottenham flexibiliza su exigencia o el Villarreal acepta una fórmula intermedia, la operación puede avanzar con rapidez, mismo caso que con el club italiano. Con Foyth fuera de combate durante meses, y la competencia directa, el Submarino Amarillo necesita respuestas ya, y en este mercado, cada día sin decisión pesa casi tanto como una semana.