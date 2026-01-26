Juan Foyth, jugador del Villarreal, es intervenido con éxito pero se despide de su gran sueño esta temporada

El defensa argentino ha sido operado de la rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda que se produjo durante el encuentro ante el Real Madrid

El defensa argentino Juan Foyth fue operado este lunes de la rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda sufrida el pasado sábado durante el encuentro ante el Real Madrid.

Según ha informado el Villarreal, el internacional argentino fue operado por los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro, acompañados por los servicios médicos del club castellonense, en el Hospital MiKS de Vitoria.

Aunque el Villarreal no dio a conocer el tiempo de recuperación, la baja mínima por una rotura de tendón de Aquiles está prevista en torno a los ocho meses, por lo que el futbolista dice adiós a lo que resta de temporada y a sus opciones de poder ser convocado por su selección de cara al próximo Mundial tras formar parte del combinado argentino que ganó el campeonato de 2022 en Catar.

La de Foyth es una baja de peso para un Villarreal que podría valorar sus opciones de acudir al mercado para reforzarse en el centro de la defensa. Cabe recordar, que el Villarreal cuenta también con dos bajas de larga duración en la defensa, como son los casos de Logan Costa y Willy Kambwala, si bien este último podría reaparecer en febrero tras lesionarse en agosto en el isquiotibial de la pierna izquierda

La cuarta grave lesión de la temporada en el Villarreal

La lesión de Juan Foyth ante el Real Madrid en esta última jornada disputada es la cuarta de gravedad que sufre un futbolista del Villarreal esta temporada, con el agravante de que tres de ellas las han padecido defensas.El club castellonense confirmó que Foyth tiene el tendón de Aquiles roto en su pierna izquierda, a la espera de saber si es una rotura parcial o completa, aunque en ambos casos deberá pasar por el quirófano en breve y podría estar entre seis y ocho meses apartado de los terrenos de juego.

A finales de verano, y antes de arrancar el campeonato, el Villarreal perdió de golpe a dos de sus defensas centrales, Logan Costa y Willy Kambwala. El primero se lesionó los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, lesión que le hará perder toda la temporada; mientras que el segundo se rompió los isquiotibiales de su pierna izquierda en el mes de agosto, lesión de la que se espera que pueda estar recuperado a partir de este mes de febrero.

El otro futbolista lesionado de gravedad fue el joven delantero Pau Cabanes, que alternaba el primer equipo con el Villarreal B, y que también se lesionó el pasado mes de agosto en los ligamentos de su rodilla derecha, teniendo que ser operado y con un periodo de recuperación previsto entre seis y ocho meses