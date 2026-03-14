El Alavés se expone a una multa tras el lanzamiento de un objeto a un asistente ante el Villarreal

El Deportivo Alavés se enfrenta a una multa tras el lanzamiento de un objeto desde la grada del Estadio de Mendizorroza a un asistente en la jornada 28 de LaLiga. Durante el duelo ante el Villarreal CF, el árbitro del encuentro, Alejandro Quintero, recogió el incidente ocurrido sobre su asistente José Francisco García. El Comité de Disciplina de la RFEF estudiará el caso

El Deportivo Alavés será sancionado previsiblemente con una multa económica por el incidente registrado durante el partido frente al Villarreal de la jornada 28 en LaLiga. El lanzamiento de un objeto desde la grada del Estadio de Mendizorroza impactó en uno de los asistentes del encuentro, lo que obligó a activar el protocolo correspondiente durante la segunda parte del duelo.

El incidente recogido en el acta arbitral

El suceso quedó reflejado en el acta redactada por el árbitro del partido, Alejandro Quintero González. El lanzamiento se produjo en el minuto 63 del encuentro y afectó al asistente número dos, José Francisco García Lozano.

Según describió el colegiado en el documento oficial: “En el minuto 63 de partido se procedió a la activación del protocolo por lanzamiento de objetos, al haber sido lanzada desde la grada de preferencia una bola de papel de aluminio que impactó en el pecho del asistente nº2”. Tras el incidente, el árbitro ordenó la aplicación inmediata del protocolo de seguridad para este tipo de situaciones.

Activación del protocolo y aviso por megafonía

El árbitro informó al delegado de campo del Deportivo Alavés y solicitó que se emitiera un aviso por megafonía dirigido a los espectadores para evitar nuevos lanzamientos.

El acta señala que la reacción fue inmediata y que la situación quedó controlada tras ese aviso: “Se informó inmediatamente al delegado de campo, solicitándole que se realizara el correspondiente aviso por megafonía”. Después de esa intervención, no se produjeron más incidentes en el estadio.

“Tras dicho aviso no volvieron a producirse nuevos lanzamientos, pudiendo continuar el encuentro con total normalidad”, añadió el colegiado en el informe.

Posible sanción económica

Debido a que el partido pudo continuar sin más interrupciones y el incidente fue considerado leve, el Alavés se enfrenta a una sanción económica de carácter moderado.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol estudiará el caso en los próximos días y todo apunta a que impondrá una multa cercana a los 300 euros. Esta sanción corresponde al grado medio dentro de las infracciones leves contempladas en el Código Disciplinario.

Lo que dice el Código Disciplinario

El incidente encaja dentro de lo establecido en el artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF, que regula las alteraciones leves del orden en los encuentros. El citado artículo establece que “cuando con ocasión de un partido se produzcan hechos (…) calificados como leves, el club responsable será sancionado con multa de hasta 602 euros”.

Teniendo en cuenta precedentes similares ocurridos durante la presente temporada y la ausencia de consecuencias mayores en el desarrollo del encuentro, la sanción económica previsiblemente se situará en una cantidad intermedia dentro de ese rango. La resolución definitiva del Comité de Disciplina se espera para la próxima semana.