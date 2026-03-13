Alavés 1-1 Villarreal: Una genialidad de Pépé rescata al Villarreal en el descuento y frustra al Alavés en Mendizorroza

Un gol de Nicolas Pépé en el tiempo añadido permitió al Villarreal CF rescatar un empate ante el Deportivo Alavés en Estadio de Mendizorroza

El Villarreal logra un empate ante el Alavés en el último suspiroVillarreal CF

El Villarreal CF logró rescatar un empate en el descuento frente al Deportivo Alavés en el Estadio de Mendizorroza (1-1). Cuando todo parecía indicar que los tres puntos se quedarían en Vitoria, una brillante acción individual de Nicolas Pépé en el minuto 98 permitió al conjunto castellonense igualar el marcador y evitar la derrota en el duelo correspondiente a la jornada de LaLiga EA Sports.

El equipo local se había adelantado antes del descanso gracias a un gol en propia puerta de Rafa Marín, resultado que premiaba el mejor rendimiento de los vitorianos durante gran parte del encuentro.

Un primer tiempo con dominio del Alavés

El inicio del partido estuvo marcado por la igualdad y la cautela de ambos equipos. Durante los primeros minutos ninguno logró imponer su estilo y las ocasiones fueron escasas. Sin embargo, con el paso del tiempo el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores comenzó a ganar protagonismo a través de la posesión del balón y una mayor presencia en campo rival.

El Villarreal, entrenado por Marcelino García Toral, trató de esperar su momento para salir al contraataque, aprovechando la velocidad de sus jugadores ofensivos. Pese a ello, el equipo visitante apenas generó peligro durante la primera media hora.

El único gol del primer tiempo llegó en el minuto 40. Tras una jugada cerca de la línea de fondo, Toni Martínez intentó mantener el balón en juego con un recurso improvisado y el defensor Rafa Marín, al intentar despejar, terminó introduciendo el balón en su propia portería. Con ese tanto, el Alavés se marchó al descanso con ventaja.

El Villarreal reacciona tras el descanso

En la segunda mitad el Villarreal salió decidido a buscar el empate. Marcelino introdujo cambios ofensivos para aumentar la presión sobre el área rival, dando entrada a futbolistas como Gerard Moreno y Alberto Moleiro.

Durante varios minutos el partido se volvió más intenso, con numerosas disputas físicas y entradas fuertes. El Alavés trató de mantener el control del marcador y frenar el ritmo del encuentro, mientras que los visitantes insistían sin demasiada precisión en los metros finales.

A partir del minuto 70 el conjunto castellonense comenzó a generar más peligro. Pépé protagonizó una de las acciones más claras con un disparo que pasó muy cerca del poste, mientras que el portero Antonio Sivera respondió con seguridad en varias intervenciones.

Un final dramático en Mendizorroza

Cuando el partido parecía decidido, el Villarreal encontró el premio a su insistencia en el tiempo añadido. En una de las últimas jugadas del encuentro, Nicolas Pépé sacó un potente disparo que se coló en la escuadra para establecer el 1-1 definitivo.

El tanto supuso un duro golpe para el Alavés, que había acariciado la victoria durante gran parte del encuentro. Para el Villarreal, en cambio, el empate significó rescatar un punto valioso en un partido en el que su juego no fue el más brillante.

Ficha técnica

Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia (Ballestero 90+1), Parada, Otto; Ibáñez, Antonio Blanco, Carles Aleñá (Guridi 75’); Yusi (Koski 81’), Toni Martínez (Rebbach 90+1) y Lucas Boyé.

Villarreal: Júnior; Mouriño (Freeman 84’), Pau Navarro, Rafa Marín, Sergi Cardona (Moleiro 59’); Buchanan (Gerard Moreno 60’), Santi Comesaña, Pape Gueye (Thomas Partey 67’), Pedraza; Nicolas Pépé y Georges Mikautadze (Oluwaseyi 83’).

Amonestaciones: Boyé (36’), Yusi (50’), Sivera (90’), Antonio Blanco (90+6). Sergi Cardona (59’).

Árbitro: Alejandro Quintero González.

VAR: Jorge Figueroa Vázquez.

Incidencias: Partido correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza