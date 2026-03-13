Alineaciones Deportivo Alavés - Villarreal: posibles onces del Alavés y Villarreal en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El Deportivo Alavés y Villarreal se enfrentan de nuevo esta temporada. Esta vez en la Jornada 28 de LaLiga EA Sports. Esta noche, el partido en Mendizorroza puede ser una gran oportunidad para que el conjunto babazorro y Quique Sánchez Flores comiencen la andadura hacia el objetivo de la salvación

Alavés y Villarreal se citan en el día de hoy en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Marcelino García Toral tiene algunas bajas para esta jornada. El técnico groguet tendrá la duda hasta último momento de poder contar con Ayoze Pérez, quien podría sumarse a las bajas fijas con las que cuenta el equipo amarillo. Por su parte, Quique Sánchez Flores se enfrenta a su segundo partido liguero al frente del Deportivo Alavés. Con tan solo un lesionado en sus filas, las expulsiones de la pasada jornada en el dramático final de partido merman la plantilla de los vascos de cara al partido.

Ayoze Pérez duda hasta última hora

El técnico del Villarreal tiene bajas de peso. Marcelino García Toral no cuenta con algunos jugadores importantes para este tramo final de temporada. A las bajas de Juan Foyth, Pau Cabanes y Logan Costa, es probable que Marcelino no cuente con uno de sus jugadores más importantes en ataque. Ayoze Pérez parece que será duda hasta última hora, pero todo indica que no llegará al partido ante el Deportivo Alavés.

De esta manera, el Villarreal podría comenzar en portería con Luiz Junior. Por delante podrían formar una línea defensiva con Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín y S. Cardona por la izquierda. Por otro lado, el centro del campo lo formarán Pape Gueye y Santi Comesaña. Las bandas serán para Buchanan y Moleiro, uno de los jugadores más destacados de la competición. La zona del ataque será para la dupla formada por Mikautadze y Pépé.

Dos sancionados para Quique Sánchez Flores

Por su parte, Quique Sánchez Flores cuenta con casi toda su plantilla sana, aunque algunos futbolistas no estarán disponibles. La única baja por lesión en el conjunto vasco es la de Protesoni. El centrocampista uruguayo será duda hasta el último momento. No obstante, no se trata de la baja más sensible del Deportivo Alavés. Quique Sánchez Flores no podrá contar con dos piezas importantes por las expulsiones recibidas en Mestalla la pasada jornada en el interminable descuento que proporcionó el colegiado. Ander Guevara y Jon Pacheco son baja por sanción de cara a la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

Por ello, Sivera apunta a comenzar bajo palos en Mendizorroza. Ángel Pérez, Tenaglia, Parada, Jonny y Youssef serán los protagonistas de la defensa de cinco para Quique Sánchez Flores. Por otro lado, la sala de máquinas estará compuesta por Ibáñez, Aleña y Antonio Blanco un poco más retrasado. En la punta de ataque estarán dos delanteros como Boyé y Toni Martínez para tratar de darle la victoria a los babazorros en casa.

Onces de Deportivo Alavés y Villarreal

Deportivo Alavés: Luiz Junior; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, S. Cardona; Pape Gueye, Santi Comesaña, Buchanan, Moleiro; Mikautadze y Pépé.

Villarreal: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Parada, Jonny, Youssef; Ibáñez, Aleña, Blanco; Toni Martínez y Lucas Boyé.