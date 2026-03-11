Pablo Ibáñez alaba la llegada de Quique Sánchez Flores al Alavés: "Tiene mucha experiencia"

El centrocampista del equipo babazorro ha comparecido, en rueda de prensa, para valorar la situación a estas alturas de la temporada en LaLiga EA Sports, además de resaltar la figura del nuevo técnico tras la salida de Coudet

El Alavés no está atravesando un buen momento en LaLiga EA Sports. El equipo babazorro, tras la derrota frente al Valencia en Mestalla, se sitúa en la decimosexta posición de la tabla con 27 puntos, a tan solo dos de los puestos de descenso. En este sentido, uno de los pilares de la plantilla es Pablo Ibáñez, que llegó el pasado verano procedente de Osasuna. De esta manera, el centrocampista, que firmó hasta 2030, ha hablado sobre el momento de la temporada y lo que ha supuesto la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo tras la salida de Coudet.

Pablo Ibáñez, sobre el momento del Alavés en LaLiga EA Sports

El Alavés viene de caer el pasado domingo frente al Valencia en Mestalla, con un gol de Hugo Duro en los últimos minutos, en el que fue el estreno de Quique Sánchez Flores en el banquillo del Alavés. En este sentido. Pablo Ibáñez, que no pudo disputar el choque ante los de Carlos Corberán, ha hablado en rueda de prensa sobre el estado anímico de la plantilla de cara a las últimas once jornadas de LaLiga EA Sports: "Fue un golpe duro pero no hay que sacar cosas negativas sino las buenas. Seguimos compitiendo. Ahora hemos cambiado el sistema y el nuevo entrenador tiene mucha experiencia y nos transmiten que tienen confianza en nosotros. Mantener la calma es muy importante. El grupo sigue muy bien aunque hay momentos duros en todos los equipos. A los dos días de la derrota en Valencia volvimos a entrenar con una mentalidad nueva. Somos optimistas y trabajaremos para conseguir el objetivo cuanto antes".

Por otro lado, Pablo Ibáñez ha querido analizar al próximo rival en LaLiga EA Sports, el Villarreal, con el que se verán las caras este viernes en Mendizorroza, en un encuentro que se vuelve a antojar vital de cara a la permencia en Primera División: "Son un gran equipo, con jugadorazos pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos y en hacer nuestro trabajo. Además, en nuestra casa, la afición siempre nos ayuda y tenemos que aprovecharlo". En este sentido, el centrocampista del Alavés concluyó apuntando que "este es un club que está acostumbrado a estar en estas situaciones y eso es algo que se nota, cuando un equipo se rompe se complican las cosas aunque aquí se suelen controlar estas situaciones".

Pablo Ibáñez, un regreso para el centro del campo del Alavés

Pablo Ibáñez apunta a ser titular en el encuentro contra el Villarreal, tras perderse la última jornada por acumulación de tarjetas. El centrocampista del Alavés ya fue un fijo con Coudet en el banquillo, con el que no se perdió ningún partido de LaLiga EA Sports, siendo solamente baja para el choque de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, con victoria para el equipo babazorro. De esta manera, Quique Sánchez Flores podría tomar la decisión con respecto al once que sacó frente al Valencia, con la posibilidad de que Guridi salga de la alineación titular y entre el ex de Osasuna, acompañando a Antonio Blanco en el doble pivote frente a los de Marcelino García Toral. Otra de las variantes puede ser Ángel Pérez, que se ha mentenido como un fijo la banda derecha, al igual que Carles Aleñá en la izquierda.