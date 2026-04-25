Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras las victorias de Alavés, Barcelona, Valencia y Atlético de Madrid en la jornada 32

Cuatro encuentros ha tenido lugar en este sábado 25 de abril, dónde se han llevado los tres puntos los equipos de Quique Sánchez Flores, de Hansi Flick, de Carlos Corberán y los de Simeone ante el conjunto de Ernesto Valverde

LaLiga EA Sports ha vuelto a vivir un día con cuatro apasionantes partidos, con diferentes objetivos cada uno de ellos. El Alavés, con el triunfo ante el Mallorca, sale del decenso momentáneamente. El Barcelona acaricia ya el título del campeonato doméstico con la victoria contra el Getafe en El Coliseum

Por otro lado, el Valencia logró tres puntos importantes en el encuentro contra el Girona en Mestalla, que se pone en estos momentos a cinco del descenso. Por último,

Toni Martínez da un respiro al Alavés contra el Mallorca

El Alavés se impuso al Mallorca en el encuentro que se disputó en el día de hoy en Mendizorroza. Jan Virgili abrió la lata en la primera parte, poniendo a los de Demichelis por delante en el marcador de manera momentánea. Sin embargo, los de Quique Sánchez Flores cambiaron en el segundo tiempo y en 25 minutos consiguieron remontar el choque, gracias al doblete de Toni Martínez, que suma 11 en esta Liga EA Sports.

Toni Martínez volvió a ser determinante en el Alavés, al igual que lo fue en la victoria ante el Celta de Vigo, con otros dos goles. Por ello, el cuadro de Quique Sánchez Flores sumó tres puntos con el triunfo frente al Mallorca, por lo que el equipo babazorro se sitúa en la decimoquinta posición de la tabla con 36 puntos. Por su parte, los de Demichelis se sitúan en la decimosexta posición con 35.

El Barcelona pone la directa en LaLiga

El Barcelona prácticamente sentenció LaLiga con el triunfo ante el Getafe en El Coliseum. En un partido en el que los de Bordalás no tiraron entre los tres palos, los de Hansi Flick aprovecharon las ocasiones que tuvieron para llevarse los tres puntos del estadio azulón. Además, Rashford fue determinante desde su entrada al terreno de juego, con un gol a la contra que ampliaba la distancia en el marcador.

Fermín, en cambio, fue el que derribó la puerta de David Soria con un gol poco antes de acabar la primera parte. Por otro lado, Djené y Koundé vieron tarjeta amarilla, por lo que ambos se perderán el próximo encuentro del Getafe y Barcelona, contra el Rayo Vallecano y Osasuna, respectivamente. De esta manera, los de Hansi Flick siguen líderes de LaLiga con 85 puntos, a diferencia de los de Bordalás, séptimos con 44.

Ramazani y Umar Sadiq calman las aguas en Mestalla

El Valencia logró una victoria que le da un respiro en la clasificación de LaLiga EA Sports. Tras una primera parte sin goles, Ramazani estrenó el marcador en el minuto 50. Sin embargo, los de Carlos Corberán no iban a bajar el pie del acelerador y en el 59' Umar Sadiq amplió la distancia en el partido contra el Girona, que inclusó remató más vaces a puerta (4), que el equipo local (3).

No obstante, el Girona, en la derrota contra el Valencia, tan solo pudo encontrar el gol en las botas de Joel Roca, en el minuto 63. Pese a la insistencia final, el conjunto de Carlos Corberán terminó siendo el que se llevase una victoria que le iba a dejar en la undécima posición de la tabla con 39 puntos. Por su parte, los de Míchel se sitúan en la decimo cuarta plaza con 38.

Griezmann y Sorloth remontan y ya miran a la UEFA Champions League

Por último, el Metropolitano acogió el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, que cerraba la jornada 32 en LaLiga EA Sports. En este sentido, Aitor Paredes, que volvió a tener minutos casi dos meses después, fue titular y abrió el marcador en el partido en el feudo colchonero, con asistencia de Ruiz de Galarreta. De esta manera, los de Ernesto Valverde se iban a ir al descanso con ventaja en el marcador.

Sin embargo, el partido cambió drásticamente en la reanudación del juego en el Metropolitano. Sin cambios por parte de ambos equipos, pero el Atlético de Madrid ofreció una versión distinta que le permitió hacer el empate en el minuto 49. Tras ello, tan solo cinco minutos después fue Sorloth el que iba a poner el tanto de la remontada, firmando el 2-1 en el 54'.

No obstante, Sorloth iba a aumentar la ventaja con el tercer tanto, poco antes de que Guruzeta recorte distancias para poner el 3-2 definitivo en el Metropolitano. De esta manera, los de Simeone se llevaron una victoria que les deja cuartos con 60 puntos, a diferencia de los de Ernesto Valverde, novenos con 41.