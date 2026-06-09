La ventaja estratégica por Matheus Martins, por el que sólo se iría si sale Ez Abde

En La Cartuja tienen subrayado el nombre del extremo brasileño del Botafogo, tasado en unos ocho millones de euros, aunque con la decidida continuidad de Rodrigo Riquelme, la única opción de que se negocie en firme por el Campo Grande pasa por una oferta fuera de mercado por el marroquí

El Coventry City, de vuelta a la Premier League, ha presentado una oferta por Matheus Martins a Botafogo, que ya rechazó 4,5 millones de euros de un club turco y que conoce el interés por su extremo de los rusos CSKA de Moscú y Krasnodar, el neerlandés Feyenoord, así como los españoles Real Betis y RC Celta de Vigo, informaba este martes el periodista de ESPN Brasil Felipe Silva en el espacio 'Fala a Fonte'. Reclutado hace dos veranos de Udinese por 10 millones, en Río de Janeiro esperan, como poco, cubrir la amortización pendiente, tasando al de Campo Grande en unos 48 millones de reales brasileños (aproximadamente unos ocho de euros al cambio).

Autor de cinco goles y una asistencia en 30 partidos oficiales en lo que va de curso, el canterano de Fluminense es, a punto de cumplir 23 años, uno de los activos más importantes del 'Fogao', que marcha en 12ª posición en la tabla de una Série A que este 2026 durará excepcionalmente desde finales de enero hasta el mes de diciembre, pues hay parón en junio y julio por la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, habiéndose disputado 18 jornadas y quedando otras 20 fechas pendientes. Sin embargo, en el vigente campeón de la Taça Rio y bicampeón en 2024 del Brasileirao y la Copa Libertadores hay cierta preocupación.

Y es que la FIFA acaba de sancionar a Botafogo de nuevo de manera indefinida sin poder fichar por deudas pendientes con algunos clubes, entre ellos un Udinese que reclama parte de las cantidades pactadas por Matheus Martins, por lo que su salida en estas semanas se antoja crucial para desbloquear esa situación y eliminar uno de los acreedores. Con todo, el Real Betis, que tendría cierta ventaja al seguir siendo propietario un John Textor con el que hizo recientemente rentables negocios (16+4 millones de euros por Luiz Henrique más siete millones de euros por la mitad del pase de Abner Vinícius y 15 millones por Chadi Riad), no tiene ninguna prisa en este caso.

Una operación a buen precio, pero condicionada

Y es que, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, Matheus Martins es un futbolista que gusta y mucho a los técnicos del Real Betis, aunque no se trata de una incorporación prioritaria a estas alturas. La razón principal es que, si bien el '11' puede actuar por la banda derecha en su perfil más natural, está más habituado a desenvolverse a pie cambiado por la izquierda, trazando diagonales y haciendo daño por dentro con su cambio de ritmo. Ahí los verdiblancos cuentan con Rodrigo Riquelme, que tendrá una segunda oportunidad para reivindicarse, y Ez Abde, que ha firmado la mejor temporada de su carrera, con 15 goles y 13 asistencias.

Solamente en caso de venta del marroquí, para lo que sería necesaria una oferta fuera de mercado que se asemejara a su cláusula, de 60 millones de euros, se iría a por el de Campo Grande. Además, haría falta liberar una de las tres plazas extracomunitarias, ahora mismo completas con sus compatriotas Natan de Souza (en proceso de adquirir el pasaporte español y con propuestas para salir) y Antony Matheus dos Santos, así como el colombiano Nelson Deossa.