Encajan a Matheus Martins en la búsqueda del Betis para apuntalar los costados

Desde Brasil apuntan que Manu Fajardo está interesado en el regreso a Europa del extremo izquierdo de Botafogo como opción para el costado ante los previsibles movimientos en dicha posición

Más allá de las dos las prioridades más perentorias de cara al proyecto de Champions, el carril zurdo y la delantera, Manu Fajardo pretende reforzar otras posiciones el próximo mercado para construir un equipo muy competitivo para la elite europea y, entre ellas, se encuentra apuntalar los costados.

Ahora mismo, Pellegrini dispone en la primera plantilla de Antony, sin un recambio natural en la derecha, y de Abde y Rodrigo Riquelme para la izquierda, si bien este último ha desempeñado un rol secundario.

Por ello, la dirección deportiva, a sabiendas, además, de que llegarán ofertas suculentas por el marroquí y que no descarta por completo prescindir del madrileño si recupera la inversión, trabaja con distintos escenarios sobre la mesa para reforzar una parcela determinante en el ataque bético.

Matheus Martins, vinculado al Betis desde Brasil

Dentro de este contexto, han empezado a aparecer nombres vinculados para los flancos heliopolitanos y el último llega desde Brasil, más concretamente Matheus Martins, extremo izquierdo de 22 años que milita actualmente en el Botafogo de Rio de Janeiro.

De ese modo, el periodista brasileño y especialista en mercado Pablo Oliveira asegura que el Betis se encuentra entre los clubes que han mostrado interés por el futbolista oriundo de Campo Grande y que años atrás se erigía en una de las sensaciones del fútbol de su país. De hecho, tras destacar en Fluminense a edad temprana, dio el salto a Europa en enero de 2023 para firmar por Udinese, para marcharse cedido casi de inmediato por temporada y media al Watford.

El precio que pediría Botafogo

Una vez terminado el préstamo, el verano de 2024, Martins regresó a Brasil tras el acuerdo alcanzado entre Udinese y Botafogo por diez millones de euros. Ahora, tras marcar nueve goles y servir dos asistencia en 81 partidos, el Fogao desea ponerlo en el mercado para hacer caja ante a su acuciante crisis económica y saldar las cuentas pendientes con el club italiano, al que todavía le adeuda seis millones de euros del pacto por Martins.

Según apunta el medio brasileño Globo, Botafogo pretende ingresar alrededor de ocho millones de euros por su traspaso, cantidad dos millones por encima de su valor de mercado y que podría ser menor por su necesidad de engrosar sus cuentas este verano.

El Celta, también en la lista de pretendientes

Las dos fuentes citadas apuntan a que también se ha interesado el Celta en los servicios de Martins, que habitualmente juega a pierna cambiada, pero que puede desempeñarse también por la derecha e, incluso, en la punta de lanza.

Más allá del fútbol español, el Feyenoord neerlandés y el Krasnodar ruso igualmente se habrían posicionado mientras que el Coventry City de Frank Lampard lo tendría en su agenda y valoraría su incorporación para el curso venidero.

Cabe apuntar que, pese a su paso por Europa, no cuenta con pase comunitario, lo que se antoja un impedimento de cara al apuntado interés bético, pues en Heliópolis reservarían el pasaporte que quedara libre -ahora mismo no hay disponible- para una preferencia en el mercado.