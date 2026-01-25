El Villarreal se despide de Juan Foyth tras cumplirse el peor diagnóstico para el jugador amarillo

El club castellonense ha confirmado que el central argentino ha sufrido una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, motivo por el cual tuvo que ser sustituido en el partido frente al Real Madrid

Domingo de resaca en La Cerámica y de las malas. No sólo por la derrota frente al Real Madrid (0-2), que no hace más que prolongar una racha de tres partidos perdiendo entre Liga y Champions League, sino por tener que despedirse hasta la próxima temporada de uno de sus habituales en el equipo de Marcelino.

El Villarreal ha confirmado en esta jornada dominical que el central argentino del Villarreal Juan Foyth sufre rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Tras someter al jugador a las pertinentes pruebas médicas, la entidad castellonense ha confirmado el peor diagnóstico posible, algo que ya se intuía desde un principio.

Cabe recordar que Foyth se tuvo que retirar este sábado del terreno de juego en el encuentro ante el conjunto madridista y, en una primera exploración, los servicios médicos del club ya apuntaron a una lesión grave en este tendón. El jugador será operado próximamente y el Villarreal no ha apuntado en su comunicado un tiempo estimado de baja.

En el caso de que se trata de una rotura completa, el tiempo aproximado de recuperación de este tipo de lesiones se acerca al año, lo que supondría que no tiene ninguna posibilidad de disputar este verano el Mundial. Si la rotura fuera parcial, el tiempo de baja descendería.

La tercera lesión de gravedad de Foyth con el Villarreal

Esta es la tercera lesión de larga duración que sufre el defensa argentino con la camiseta del Villarreal, con la que ya ha sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.

Marcelino García Toral ya apuntó al finalizar el partido de este sábado entre el Real Madrid, que la baja es muy importante para el equipo: “Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”.

El Villarreal sí homenajeó a Pape Gueye

Mientras en Vallecas han sido muchos los que han criticado la decisión de los dirigentes del Rayo por no homenajear a Pathé Ciss en los prolegómenos del partido frente a Osasuna tras proclamarse campeón de la Copa África con Senegal, en Villarreal decidieron sí llevarlo a cabo.

El exjugador del conjunto castellonense Marcos Senna entregó una bota de cerámica conmemorativa al internacional africano tras proclamarse campeón de dicho continente. Y, posteriormente, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), motivo por el cual el Rayo decidió no hacérselo a su jugador.