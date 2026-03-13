Marcelino, tras el empate: “El resultado es justo porque ninguno merecimos ganar”

Marcelino valoró el empate del Villarreal en Mendizorroza y aseguró que el 1-1 ante el Alavés fue un resultado justo, destacando el esfuerzo final de su equipo tras ir por detrás en el marcador

El Villarreal CF consiguió evitar la derrota con un empate agónico frente al Deportivo Alavés en el Estadio de Mendizorroza (1-1), en un duelo correspondiente a LaLiga EA Sports. Cuando el encuentro parecía decantarse definitivamente para el conjunto vitoriano, una brillante jugada individual de Nicolas Pépé en el minuto 98 permitió al equipo castellonense igualar el marcador y llevarse un punto muy trabajado.

Durante gran parte del partido, el equipo dirigido por Marcelino tuvo que remar a contracorriente. El Alavés se mostró sólido y competitivo ante su afición, que empujó al equipo local en un estadio siempre complicado para los visitantes. Sin embargo, la insistencia del Villarreal en los minutos finales terminó dando sus frutos con una acción decisiva del extremo marfileño.

Marcelino valora el empate y destaca el esfuerzo del equipo

Tras el encuentro, el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, analizó el desarrollo del partido y reconoció que el resultado final refleja lo ocurrido sobre el terreno de juego. Según el técnico, se trató de un duelo muy disputado e intenso, en el que ninguno de los dos equipos hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria.

El entrenador explicó que el plan inicial era buscar el triunfo desde el primer momento, aunque el Alavés logró equilibrar el juego gracias a su capacidad para imponerse en segundas jugadas. También señaló que el tanto recibido llegó tras una acción desafortunada para su equipo, aunque destacó el buen trabajo defensivo de sus futbolistas.

En ese sentido, Marcelino subrayó que su equipo apenas concedió oportunidades claras al rival, algo que considera positivo dentro del análisis global del partido. No obstante, admitió que con el balón el Villarreal pudo haber mostrado una versión más pausada y organizada.

Un primer tiempo precipitado y una mejoría tras el descanso

El técnico también reconoció que el primer tiempo de su equipo estuvo marcado por la precipitación. Según explicó, los jugadores intentaban finalizar las jugadas demasiado rápido, sin encontrar la pausa necesaria para construir ataques más elaborados.

En cambio, durante la segunda mitad el Villarreal logró asentarse mejor en el campo. El equipo comenzó a tener más presencia con balón y a generar algunas aproximaciones peligrosas. Aun así, el marcador seguía siendo adverso, lo que obligó al conjunto amarillo a insistir hasta el final.

Además, el entrenador señaló que las numerosas interrupciones del partido dificultaron que el equipo encontrara continuidad en el juego, algo que también influyó en el ritmo del encuentro.

El impacto de los cambios y el gol decisivo de Pépé

Uno de los factores clave en la reacción final del Villarreal fue la entrada de jugadores con un perfil más técnico y capacidad para moverse en espacios reducidos. Estas modificaciones permitieron al equipo tener mayor control en zonas intermedias del campo y generar más peligro en los últimos minutos.

El momento decisivo llegó en el tiempo añadido, cuando Nicolas Pépé protagonizó una acción individual de gran calidad para firmar el empate definitivo. Marcelino destacó que el atacante suele generar desequilibrio en ataque y que esta jugada puede servirle para ganar confianza de cara a los próximos compromisos.

El técnico concluyó que el punto obtenido deja un sabor positivo, especialmente por la forma en que llegó, aunque insistió en que el equipo tiene margen de mejora en su propuesta de juego, especialmente en los primeros tiempos. El Villarreal ya centra su atención en su próximo compromiso liguero ante la Real Sociedad, donde buscará convertir este impulso en una victoria.