Alavés - Villarreal, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Deportivo Alavés y Villarreal abren la jornada 28 de LaLiga EA Sports, encuentro que se disputa a las 21:00 en Mendizorroza

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Todo preparado en el Estadio de Mendizorroza para el partido que abre la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Villarreal CF . Los locales llegan necesitados de puntos para alejarse de la zona de descenso, mientras que el conjunto amarillo quiere consolidarse en la pelea por los puestos de UEFA Champions League .

Alineaciones Deportivo Alavés - Villarreal: posibles onces del Alavés y Villarreal en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

Estas son las posibles alineaciones para el encuentro de hoy

El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores afronta el encuentro tras varias jornadas sin ganar. Los vitorianos necesitan reaccionar para no verse demasiado cerca de los puestos de descenso en esta recta final del campeonato.

El conjunto de Marcelino García Toral está firmando una campaña muy regular. Con una cifra cercana a los 50 goles marcados , el Villarreal se ha consolidado como uno de los equipos más peligrosos en ataque de la competición.

El Alavés confía en hacerse fuerte ante su público. El apoyo de la afición en Mendizorroza suele ser determinante para un equipo que necesita sumar puntos en casa para mantener distancia con la zona baja.

El equipo castellonense no solo quiere asegurar su presencia en puestos europeos. También mantiene la ambición de acercarse a la zona noble de la tabla y seguir presionando a rivales directos como el Atlético de Madrid .

Uno de los aspectos a corregir por el equipo vitoriano es la solidez defensiva . Los babazorros han encajado más de treinta goles en lo que va de campeonato, un dato que explica parte de sus dificultades en la clasificación.

El técnico Quique Sánchez Flores no podrá contar con Ander Guevara ni Jon Pacheco , ambos sancionados tras las expulsiones sufridas en la jornada anterior frente al Valencia CF .

El Deportivo Alavés y el Villarreal CF se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza en el encuentro que inaugura la jornada 28 de LaLiga EA Sports. El choque llega en un momento clave del campeonato, con ambos equipos peleando por metas muy diferentes: los vitorianos buscan alejarse del descenso mientras que el conjunto castellonense quiere afianzarse en los puestos de acceso a la UEFA Champions League.

Para los locales será además una noche especial, ya que supondrá la presentación ante su afición del nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores, quien afronta su segundo partido al frente del equipo tras caer en su debut liguero frente al Valencia CF.

El Alavés, obligado a reaccionar para evitar el descenso

La situación del conjunto vasco exige una reacción inmediata. El Alavés ocupa la parte baja de la clasificación y acumula varias jornadas sin conocer la victoria, una dinámica que ha reducido su margen respecto a los puestos de descenso.

En sus últimos cinco compromisos, el equipo ha sumado únicamente dos empates y tres derrotas. El último encuentro terminó con una derrota por 2-3 ante el Valencia, un partido en el que los babazorros dejaron escapar puntos en los minutos finales.

Las estadísticas también reflejan las dificultades del equipo: 25 goles a favor y 37 en contra. Mejorar la solidez defensiva se ha convertido en una prioridad para Quique Sánchez Flores si quiere estabilizar el rendimiento del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Además, el técnico madrileño deberá afrontar el partido con dos bajas importantes por sanción. Los centrocampistas Ander Guevara y Jon Pacheco no podrán jugar tras sus expulsiones en la jornada anterior. En el apartado físico, la única preocupación es el estado del uruguayo Facundo Protesoni, que llega con molestias.

Un Villarreal que mira hacia la Champions

En el lado contrario se encuentra un Villarreal que está completando una temporada muy consistente bajo la dirección de Marcelino García Toral. El conjunto amarillo se mantiene en la zona alta de la clasificación y quiere consolidar su plaza en competiciones europeas.

El equipo castellonense ha logrado tres victorias en sus últimos cinco partidos, resultados que lo mantienen en plena pelea por las posiciones de privilegio. Su último triunfo llegó ante el Elche CF, un resultado que reforzó la confianza de una plantilla que ha mostrado equilibrio entre ataque y defensa.

Con 50 goles marcados y 32 encajados, el Villarreal se ha consolidado como uno de los conjuntos más ofensivos del campeonato. Además, su rendimiento lejos de casa ha sido notable, con varias victorias como visitante que demuestran su capacidad para competir en estadios exigentes.

Bajas y posibles alineaciones

El equipo amarillo también afronta el encuentro con algunas ausencias. Juan Foyth, Pau Cabanes y Logan Costa no estarán disponibles, mientras que el delantero Ayoze Pérez es duda hasta última hora.

En el posible once visitante podrían destacar jugadores como Pape Gueye, Santi Comesaña o el joven talento Alberto Moleiro, uno de los futbolistas más destacados de la competición.

Por su parte, el Alavés podría apostar por un sistema con defensa de cinco, con Antonio Sivera bajo palos y una dupla ofensiva formada por Lucas Boyé y Toni Martínez.

Con necesidades muy diferentes pero la misma urgencia por sumar, el duelo en Mendizorroza promete ser intenso y decisivo en este tramo final de la temporada.