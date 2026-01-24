Villarreal 0-2 Real Madrid: Mbappé, liderato y a esperar

El Real Madrid vence 0-2 al Villarreal y se coloca líder provisional de LaLiga gracias a dos goles de Mbappé

El Real Madrid vence al Villarreal con un espléndido Mbappé que anota dos goles y coloca al cuadro blanco como líder de LaLiga, a la espera de lo que haga el Barcelona frente al Real Oviedo. El galo vuelve a sacar a flote a un Real Madrid que sale reforzado de La Cerámica ante un Villarreal que suma tres derrotas consecutivas.

Mucho dinamismo y pocos goles

Entretenimiento, diversión y oportunidades son las tres palabras que definen la primera parte del Villarreal - Real Madrid. Desde el minuto 1 el caos se apoderó del terreno de juego y el fútbol brilló en ambas partes, aunque faltaron los goles. primero golpeaba el Real Madrid a través de Arda Güler, que se topó con Luiz Junior. Para contrarrestar, Pedraza cabalgaba la banda izquierda en busca de un delantero dentro del área, aunque Mikautadze no estuvo acertado de cara a puerta. Mbappé y Vinícius pujaban fuerte por abrir la lata, pero la puntería brilló por su ausencia. Pape Gueye también lo intentó, desde lejos, como en la final de la Copa África, pero el tiro se marchó desviado. la nota negativa de la primera mitad la puso Juan Foyth que se retiró lesionado y sin poder andar del terreno de juego.

Mbappé saca a pasear la varita y lidera al Real Madrid

La segunda parte comenzó tal y como acabó la primera y con gol incluido. Vinícius se midió en carrera con Pau Navarro, apuró línea de fondo y puso el balón atrás. Gueye, que estaba en el sitio se dispuso a despejar, pero el balón se le quedó atascado en los pies, cayó y habilitó a Mbappé que anotó el 0-1. La suerte sonrió al Real Madrid que apenas dispuso de alguna ocasión más desde que Mbappé abrió la lata. Quién sí las tuvo fue Gerard Moreno que perdonó dos ocasiones de gol clarísimas para poner el empate en el marcador. La primera de ellas fue una volea con la zurda que se marchó rozando el palo y en la segunda, toda La Cerámica se echó las manos a la cabeza. Tras un error de Mastantuono a la hora de medir su entrada, el argentino derribó muy cerca del área a Pedraza. La falta la botó Parejo que, lejos de centrar, puso en marcha la pizarra de Marcelino. Gerard Moreno ejecutó el movimiento a la perfección y se quedó solo en el punto de penalti, con el esférico raso. Se llenó de balón el 'groguet' y su chut, clarísimo, se marchó rozando el larguero. Sin más ocasiones reseñables y con el partido expirando, Mbappé volvió a aparecer para provocar y transformar, a lo Panenka, el gol que sellaba el triunfo blanco y el liderato del cuadro de Arbeloa.

Ficha técnica:

0.- Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Foyth (Rafa Marín, min. 23), Renato Veiga, Pedraza; Buchanan (Pépé, min. 69), Parejo (Partey, min. 77), Gueye, Moleiro; Gerard Moreno (Oliwaseyi, min. 69) y Mikautadze (Ayoze, min. 77).

2.- Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Güler (Brahim, min. 80), Camavinga, Bellingham, Mastantuono (Gonzalo, min. 73); Vinícius y Mbappé.

Goles: 0-1, min. 47: Mbappé. 0-2, min. 93: Mbappé, de penalti.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a Foyth, Pau Navarro y Buchanan por el Villarreal, y a Mastantuono por el Real Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 20.423 espectadores.