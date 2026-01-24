Villarreal - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 21 de LaLiga

Villarreal y Real Madrid se enfrentan en la Cerámica en un duelo clave para la pelea por el liderato y la estabilidad liguera. Los blancos buscan meter presión al Barcelona, mientras que el Villarreal necesita reaccionar para no perder definitivamente la buena dinámica que había construido en LaLiga

La jornada 21 de LaLiga EA Sports enfrenta a Real Madrid y Villarreal en el estadio del conjunto amarillo, en un partido de máxima exigencia y con mucho más que tres puntos en juego. El equipo blanco llega a solo un punto del Barcelona, con la obligación de seguir presionando por el liderato, especialmente porque los azulgranas disputan su encuentro ante el Real Oviedo, lo que reduce el margen de error. Además, el Real Madrid busca recuperar confianza tras la inesperada eliminación en la Copa del Rey, un golpe que ha obligado al equipo a centrarse plenamente en la competición liguera.

El encuentro se presenta como una prueba de madurez para los blancos, que deberán ofrecer una versión sólida y convincente lejos de casa para mantener intactas sus aspiraciones al título. En un escenario exigente, el Real Madrid estará obligado a asumir el protagonismo y sumar de tres para no depender de otros resultados en la lucha por la primera posición de la tabla.

Por su parte, el Villarreal afronta el choque con la necesidad de reaccionar tras la derrota ante el Betis, que cortó su buena racha. Puntuar ante el Real Madrid es fundamental para evitar un punto de inflexión negativo y dar continuidad al trabajo de las últimas semanas. Con menos presión que su rival, el conjunto amarillo buscará un partido serio y competitivo que le permita salir reforzado en uno de los duelos más exigentes de la temporada.

Real Madrid – Villarreal: fecha y horario del partido en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Real Madrid y Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica está programado para el sábado 24 de enero, con inicio a partir de las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 21 de LaLiga que enfrentará a Real Madrid y Villarreal?

El Real Madrid – Villarreal de la jornada 21 de LaLiga EA Sports será retransmitido en directo a través de M+LaLiga (M54 O110), M+LaLiga HDR (M440 O111) o M+LaLiga 2 (M57 O112). Para poder acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos online.

¿Cómo seguir online el Real Madrid – Villarreal, encuentro de la jornada 21 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, existe la posibilidad de seguir el Real Madrid - Villarreal de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped de la Cerámica. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y el análisis de las acciones más destacadas.