El Villarreal le gana la partida a media Liga y está muy cerca de hacer oficial la llegada de Raúl Moro

El delantero del Ajax, con contrato hasta 2030, va a recalar en las filas de Marcelino, en una operación complicada ya que el jugador era pretendido por equipos como la Real Sociedad, Osasuna, Mallorca o Espanyol

El Villarreal recibe en el día de hoy al Ajax en La Cerámica, en el encuentro que corresponde a la jornada 7 de la UEFA Champions League. Sin embargo, desde la dirección deportiva siguen trabajando en fortalecer un equipo que no ha recibido sus mejores noticias en Europa ni Copa del Rey. En este sentido, Raúl Moro, delantero del Ajax de Ámsterdam, está muy cerca de ser nuevo jugador del conjunto de Marcelino, que le ganarían la partida, de esta manera, a otros equipos interesados en su fichaje como Real Sociedad, Osasuna, Mallorca y Espanyol.

Raúl Moro apunta a un regreso inminente a LaLiga EA Sports

Raúl Moro sigue siendo uno de los objetivos de diferentes equipos de Primera División. Su irregularidad en cuanto a la falta de minutos en el Ajax podría hacer que el jugador haga las maletas y vuelva a España, donde defendió la camiseta del Real Oviedo y Real Valladolid. Sin embargo, el delantero de 23 años tiene firmado un contrato hasta junio de 2030 con el equipo holandés, por lo que, podría salir del club mediante un traspaso o bien en calidad de cedido. En este sentido, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Matteo Moretto, apuntó en el día de ayer que "el Ajax y Raúl Moro están reflexionando en estas últimas horas sobre el futuro del jugador. Osasuna, Mallorca, Espanyol, Real Sociedad (tras la lesión de Kubo) y Villarreal están dispuestos a pedir una cesión con opción de compra. Sin embargo el Ajax parece orientado a buscar un traspaso directo". En este sentido, los de Pellegrino Matarazzo se posicionan por la posible incorporación del Espanyol.

No obstante, el periodista Ángel García ha informado en el día de hoy que Raúl Moro ha cerrado su llegada al Villarreal: "En una maniobra de última hora el cuadro amarillo logra la llegada de uno de los extremos que más pretendían recuperar equipos de LaLiga como Osasuna y Mallorca". Por ello, Marcelino podría contar con un nuevo delantero de cara a la segunda parte de la temporada, donde parten con el objetivo de acabar entre los cuatro primeros clasificados de LaLiga EA Sports y que les permita volver a disputar una nueva edición de la UEFA Champions League. No obstante, el submarino amarillo lleva logrados 37 goles a favor en lo que llevamos de campeonato doméstico, tan solo superados por el Real Madrid, con 43 y el Barcelona, con 54.

Raúl Moro, sin fortuna de cara a puerta con el Ajax

Por otra parte, Raúl Moro no está teniendo fortuna de cara a puerta en la que es su primera temporada en el Ajax. El delantero ha disputado 21 partidos esta temporada entre todas las competiciones, logrando tan solo un gol y una asistencia. Sin embargo, el jugador de 23 años dijo adiós al Real Valladolid en el pasado mercado de fichajes de verano firmando cinco goles y seis asistencias en los 34 encuentros que jugó, por lo que esperaría subir la cifra en un Villarreal que pretenderle darle buenas noticias a su afición tras las eliminaciones en Copa del Rey y UEFA Champions League.