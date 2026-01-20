Manu Carreño, sobre el problema de Vinicius en el Real Madrid: "Ahora mismo es el foco de una buena parte del Bernabéu"

El extremo brasileño atraviesa una situación complicada en el conjunto blanco, que ha ido empeorando desde los pitos que recibió por parte de los presentes en el estadio merengue en el encuentro contra el Levante del pasado sábado

Vinicius regresa hoy al Bernabéu para disputar el choque ante el Mónaco, correspondiente a la jornada 7 de la UEFA Champions League. El brasileño partirá de inicio en un once en el que seguro no estará su compatriota Rodrygo, baja confirmada en la convocatoria de Arbeloa. Sin embargo, el '7' del Real Madrid, con contrato hasta junio de 2027, sigue pendiente de aceptar la oferta de renovación que tiene sobre la mesa. Todo ello, en mitad de un ruido externo que va aumentando, sobre todo por la pitada que recibió el pasado sábado por su afición.

Vinicius, con una deuda pendiente con los aficionados del Real Madrid

De esta manera, Manu Carreño mostró su opinión en El Carrusel de la Cadena SER por la situación que atraviesa el Real Madrid, con un Vinicius en el centro de la diana: "El madridismo está cabreado porque el equipo no gana, eso para empezar. Porque el equipo juega muy mal, eso lo más importante. También por la indolencia en determinados partidos, todo eso lo sabemos. Pero yo creo que en el centro de toda esta encrucijada, que tiene al madridismo en pie de guerra y un poco cabreado, está Vinícius. Mires para donde mires aparece Vinícius en el centro. Y el Real Madrid ha existido antes y existirá después de él, pero ahora mismo es el foco de una buena parte de la afición del Bernabéu. Lo del otro día, que fue exagerado, demuestra que por tercer partido consecutivo el Bernabéu pita a Vinícius".

De la misma manera, Manu Carreño sentencia afirmando que "esa encrucijada vamos a ver cómo se resuelve, porque también se pitó a Bellingham, a Valverde, al palco... Pero yo creo que en el centro de todo esto está Vinícius. Porque, ¿Vinícius va a renovar con el Real Madrid sabiendo que ahora le están pegando la pitada mundial cada semana? Pues a lo mejor se lo piensa. ¿Y en el Real Madrid, Florentino Pérez va a renovar a Vinícius sabiendo que buena parte del Bernabéu no lo quiere? Creo que en el fondo los pitos del sábado son porque el Bernabéu nunca había llegado a pitar a Xabi Alonso. Y yo creo que el Bernabéu está cabreado porque quieren que los jugadores se pongan las pilas, y que se las ponga alguien, ya sea el presidente o el entrenador. Por eso señalan también a la directiva".

Manu Carreño, sobre el papel de Arbeloa tras los pitos del Bernabéu

En este sentido, Manu Carreño se refirió a los pitos que la afición de la afición del Real Madrid contra los jugadores, especialmente Vinicius y Bellingham y la directiva: "Por cierto, pitos tan legítimos como los que van a los jugadores. Que no me ha quedado muy clara la opinión de Arbeloa. Si los pitos son justos, son justos, vayan a dónde vayan. Son de los mismos que cuando aplauden, que también son justos vayan a dónde vayan. Cuando se aplaude se respeta el aplauso, cuando se pita hay que respetar los pitos. Porque son los mismos. ¿O sólo valen los pitos si van a un sitio y a otro no? ¿Si van a un sitio son campaña y si van a otro no lo son? En fin, Arbeloa también hace lo que tiene que hacer, hace su papel".

Por último, Manu Carreño concluye de manera tajante apuntando que "Vinícius es el que tiene a todo el mundo, a la afición en contra, él pensando si renueva o no renueva, el presidente queriendo renovarlo pero sabiendo que tiene a la afición en contra... Desenredar todo esto no va a ser fácil".