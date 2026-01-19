Roberto Gómez sale en defensa de Vinicius y Bellingham por la pitada del Bernabéu: "Lo que ocurrió es una vergüenza"

El periodista valoró el recibimiento de la afición del Real Madrid a sus dos jugadores, con claras muestras de enfado tras la actuación de ambos jugadores en los anteriores encuentros, donde el conjunto blanco ha caído derrotado en la final de la Supercopa de España y eliminado de octavos de final ante el Albacete

Los jugadores del Real Madrid vivieron una situación tensa en su regreso al Bernabéu. La plantilla regresó a su estadio tras la dura derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España y la eliminación en octavos de Copa del Rey contra el Albacete. Por ello, la afición reaccionó y mostró su indignación con los de Arbeloa en el encuentro ante el Levante, que acabó con victoria por 2-0. En este sentido, Roberto Gómez ha querido salir en defensa de Vinicius y Bellingham, principales señalados y dos de los más pitados del duelo del pasado sábado.

Vinicius, ante una situación muy complicada en el Real Madrid

La pitada que recibieron Vinicius y Bellingham en el partido frente al Levante está dando mucho de qué hablar, sobre todo por el brasileño, que sigue pendiente de cerrar su futuro en el Real Madrid con una oferta de renovación sin aceptar a día de hoy. En este sentido, analistas como Álvaro Benito afirmó que el del '7' depende en cambiar la situación que está atravesando en el conjunto blanco. El jugador de 25 años, con contrato hasta 2027, no atraviesa su mejor momento en Chamartín, ligado con una sequía goleadora y problemas extradeportivos que le mantienen en el foco esta temporada. Además, sus últimas actuaciones, principalmente, contra el Barcelona y Albacete, le costó la intensa pitada del Bernabéu durante todo el encuentro del pasado sábado contra Luis Castro, con una afición que respondía cada vez que el extremo recibía el balón.

Por su parte, Vinicius acabó con tres remates totales en todo el partido, igualando incluso a Raúl Asencio, que fue uno de los goleadores del encuentro. Sin embargo, su insistencia buscando su particular tanto contra el Levante le permitió jugar los 90 minutos, tras la decisión tomada de Arbeloa, que decidió por otro lado sustituir a jugadores como Gonzalo García y Eduardo Camavinga justo antes de comenzar la segunda parte. El técnico salmantino, tras la finalización del duelo en el Bernabéu, analizó la actuación del jugador brasileño: Lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius y voy a exigir a sus compañeros que le busquen, porque es uno de los mejores del mundo. Refleja lo que es un jugador del Real Madrid. Lo intenta, tiene carácter y defiende el escudo. Lo que ha hecho no lo han hecho muchos jugadores y estoy muy orgulloso de ser su entrenador".

Roberto Gómez no entiende la reacción del Bernabéu

Por otro lado, Roberto Gómez salió en defensa de Vinicius y Bellingham durante el programa de La Tribu de Radio Marca. El periodista fue muy claro afirmando que "pitar durante 90 minutos es una vergüenza. Estamos hablando de Vinicius, que ha ganado dos Champions y dos Ligas con el Real Madrid, un jugador referencial. Es la tercera temporada de Bellingham, ha ganado una Champions, una Liga, una Supercopa... ¿Una pitada al principio? Vale, pero lo que ocurrió es una vergüenza". Por último, concluyó de manera tajante: "Yo soy Vinicius o Bellingham y esto ocurre otra vez, y no me vuelven a ver".Lo que me sorprendió es que Vinicius no se fuera del campo".