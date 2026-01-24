Alineaciones Villarreal - Real Madrid: Alineación probable de Villarreal y Real Madrid en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid, segundo clasificado y metido de lleno en la pelea por el título de LaLiga, visita a un Villarreal CF que quiere apretar aún más la zona alta y convertir La Cerámica en un escenario decisivo en la lucha por el campeonato

El partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports llega marcado por la situación de ambos equipos en la clasificación y por lo que hay en juego a estas alturas de la temporada. El Real Madrid afronta la jornada situado en la segunda posición, en una lucha muy ajustada por el liderato en la que cualquier tropiezo puede ser determinante. Los blancos saben que sumar de tres en tres es obligatorio para no perder comba en la carrera por el título y mantener la presión sobre el FC Barcelona.

Enfrente estará un Villarreal que ocupa la tercera posición en la tabla y que, con una victoria, podría dar un paso importante para engancharse de lleno a la pelea por el título. El conjunto amarillo llega condicionado por un importante número de bajas, pero con el aliciente de jugar en casa y de enfrentarse a un rival directo en la clasificación. La cercanía de puntos entre ambos equipos añade un componente extra al duelo, que se presenta como una cita clave en el desarrollo de LaLiga y con impacto directo en la lucha por el campeonato.

El Villarreal condicionado por las bajas pero fuerte en casa

El Villarreal CF afronta el compromiso con la dificultad añadida de un parte de bajas muy cargado, lo que condiciona de manera notable la preparación del encuentro. Según los datos disponibles, Kambwala, Costa, Pau Cabanes, Mouriño y Comesaña no estarán disponibles, los dos últimos por sanción, obligando a Marcelino a recomponer su once y a buscar soluciones dentro de una plantilla mermada.

Pese a ello, el conjunto amarillo confía en el factor campo, donde históricamente ha sabido competir ante los grandes y elevar su nivel. El Villarreal buscará un partido sólido, con orden y concentración, tratando de minimizar errores ante un rival que castiga cualquier concesión. El contexto del duelo, ante un Real Madrid en plena pelea por la Liga, añade un estímulo extra para un equipo que quiere demostrar su competitividad pese a las ausencias.

El Real Madrid sin margen de error en la carrera por el título

Los de Arbeloa llegan a Villarreal con la obligación de sumar tres puntos para seguir firme en la pelea por el campeonato liguero. El conjunto blanco sabe que visitas como esta son determinantes en el desenlace de la temporada y afronta el choque con la exigencia máxima de no dejarse puntos en campos complicados.

Para este partido, el equipo madrileño cuenta con varias ausencias importantes. Militao sigue de baja, al que se le suma Raul Asencio, Tchouaméni no estará disponible por sanción y Trent también causa baja, mientras que Rodrygo, Rudiger y Mendy son duda y estarán pendientes de su evolución hasta última hora. Estas circunstancias pueden provocar ajustes en el esquema, con la posibilidad de que Camavinga gane protagonismo en el centro del campo. Aun así, el Real Madrid confía en la profundidad de su plantilla y en su capacidad competitiva para sacar adelante un partido clave en su camino hacia el título.

Onces probables del partido Villarreal - Real Madrid, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga

Villarreal: Luiz Júnior; Pedraza, Renato Veiga, Juan Foyth, Pau Navarro; Moleiro, Parejo, Pape Gueye, Buchanan; Mikautadze y Gerard Moreno.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde; Camavinga, Arda Guler, Bellingham; Vinicius, Mbappé y Mastantuono.