Kroos explica la situación y críticas hacia el Real Madrid: "Se vio en la decisión con el entrenador y con la reacción de la afición"

El exjugador del conjunto blanco hizo balance del momento que atraviesa el equipo de Arbeloa, derrotado en la final de la Supercopa de España y eliminado de octavos de Copa del Rey, además de recibir una sonora pitada del Bernabéu en el choque del pasado sábado ante el Levante

Toni Kroos conoce como pocos todo lo que ocurre en el Real Madrid. Sus 10 temporadas defendiendo la elástica del conjunto blanco hablan por sí solas. Por ello, aprovechando el podcast que está llevando a cabo, el exjugador alemán ha querido analizar la situación por la que atraviesa el equipo de Arbeloa, que viene de sufrir en este mes de enero la derrota en la final de la Supercopa de España y la temprana eliminación en Copa del Rey. Además, los pitos del Bernabéu del encuentro contra el Levante han hecho saltar las alarmas, pese a la reacción que hubo en el partido ante el Mónaco.

Toni Kroos valora los pitos del Bernabéu a sus jugadores

Una de las imágenes que más han llamado la atención ha sido la pitada que recibió el Real Madrid por parte del Bernabéu en el encuentro del pasado sábado ante el Levante. El conjunto de Arbeloa regresó al estadio merengue tras el 'pinchazo' en la final de la Supercopa de España contra el Barça y la eliminación en octavos de Copa del Rey frente al Albacete. De esta manera, la afición reaccionó de manera muy contundente, señalando principalmente a jugadores como Vinicius y Jude Belingham, además de acordarse de Florentino Pérez, criticado por su gestión de la plantilla en los últimos mercados de fichajes. Sin embargo, la plantilla respondió en el choque ante el Mónaco de la UEFA Champions League, con un contundente 6-1 final y una actuación estelar del extremo brasileño, que recibió el premio al MVP del duelo tras firmar un gol y tres asistencias.

Tras ello, uno de los jugadores que mejor conoce la casa del Real Madrid es Toni Kroos, que defendió la camiseta merengue desde la temporada 2014/2015 hasta la 2023/2024, justo cuando los de Ancelotti, por aquel entonces, se proclamaron campeones de la decimoquinta Copa de Europa. En este sentido, el exjugador ha querido hablar de la situación por la que atraviesa el club, criticado por los últimos resultados. El alemán, en primer lugar, ha sido muy claro, explicando en su podcast la pitada del Bernabéu del pasado sábado: "Un jugador al que no le hayan pitado en el Santiago Bernabéu no es un gran jugador. Se puede decir que esto es el Real Madrid. No es su mejor cara, pero describe bien lo que significa jugar en este club. Siempre se elige a los grandes nombres, para bien y para mal. Si ya te pitan antes del partido, no hace más fácil lograr lo que el club y todos quieren: ganar y jugar bien".

Kroos analiza la presión en el Real Madrid con la destitución de Xabi Alonso

Por otra parte, Toni Kroos analizó la presión que se vive en el Real Madrid, sobre todo tras la destitución de Xabi Alonso que ha provocado diferentes opiniones, como la de José Mari Bakero: "Tras ganar tres Champions seguidas, la temporada 18-19 fue para tirarla a la basura. Luego se volvió. Ahora es la segunda temporada en la que parece que la cosa no va bien y eso genera problemas. No estamos en un club que acepte periodos largos sin ganar. Se vio en la decisión con el entrenador y con la reacción de la afición. Los jugadores saben a lo que se enfrentan, pero estoy seguro de que son lo bastante fuertes mentalmente para seguir y darle la vuelta a la situación. A mí también me eliminaron contra un equipo pequeño en Copa. Nuestra generación también pasó por horas bajas".