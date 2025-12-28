Kroos no duda: "El club más grande donde he jugado es el Real Madrid"

El alemán repasa su carrera tras la retirada, analiza la actualidad blanca y señala a España entre las favoritas al próximo Mundial

Toni Kroos no suele exagerar ni esconderse. Tampoco ahora, ya retirado. En una entrevista con Romario, el excentrocampista alemán habló con sinceridad de su vida después del fútbol, de su etapa en el Real Madrid y del presente del club blanco, dejando una frase que resume toda su carrera: “¿El club más grande donde he jugado? Esa respuesta es muy fácil: el Real Madrid”.

Lejos de los focos, Kroos asegura vivir una etapa tranquila. “Ya no soy futbolista, pero la vida sigue siendo bonita. Terminó una parte muy importante de casi 30 años, pero estoy igual de feliz”, explica. Ahora trabaja con niños y observa el fútbol desde otra perspectiva, incluso con una sonrisa irónica: “Me dicen que ver 90 minutos y que acabe 0-0 es muy aburrido”.

El Real Madrid, por encima de todo

Cuando Kroos habla de su carrera, no deja espacio a la duda. “Tuve la suerte de jugar en el mejor club del mundo durante diez años. Fue mi etapa más exitosa y donde mejor me sentí”, recuerda. El alemán define al Madrid como una familia y no duda en señalar esos años como los mejores de su vida profesional.

También tuvo palabras para los jugadores brasileños con los que compartió vestuario. “Siempre me he llevado muy bien con ellos. Con Casemiro o Vinicius tenía una conexión perfecta dentro y fuera del campo. Si fuera no hay buena relación, dentro es imposible”, explica. Sobre Vinicius, lo tiene claro: “Yo me aprovechaba de sus desmarques y él de mis pases”.

Paciencia con Xabi y un consejo para Endrick

Kroos no esquivó la actualidad del banquillo blanco. Cree que entrenar al Real Madrid es el mayor reto posible. “Aquí incluso ganando partidos hay críticas. Si empatas o pierdes, te señalan enseguida. El entrenador tiene muy poco tiempo”, analiza. Aun así, confía plenamente en Xabi Alonso: “Estoy convencido de que es muy bueno. Él sabe perfectamente lo que es el Madrid. Hay que darle tiempo, aunque aquí eso sea muy difícil”.

También habló de Endrick y fue claro: “Lo más importante para un jugador joven es jugar. Si en el Madrid no puede hacerlo, lo mejor es salir cedido. Yo hice lo mismo con 18 años cuando me fui del Bayern al Leverkusen. A Endrick le puede pasar igual”.

El Mundial y su visión del fútbol actual

De cara al próximo Mundial, Kroos sitúa a España entre las grandes favoritas junto a Portugal, Francia y Marruecos. “España es una selección muy fuerte”, afirma, aunque se muestra crítico con el nuevo formato: “Hay demasiados partidos. Los jugadores llegan cansados y se pierde calidad. No disfruto viendo un 5-0 o un 6-0”.

Sobre Ancelotti y su etapa en Brasil, le desea suerte, y define al italiano como “el mejor entrenador que he tenido para manejar un vestuario grande”. Y cuando mira atrás, no duda: “Todo lo que he vivido ha sido un sueño. El Bernabéu es el mejor estadio del mundo y Cristiano, el mejor jugador con el que he jugado”.