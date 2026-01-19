Marcelino se marca un nuevo objetivo en la Champions League para ayudar al futuro económico del Villarreal

El preparador asturiano ha avisado en la rueda de prensa que para nada afrontarán relajados estos dos últimos partidos que les queda en la máxima competición continental por muy eliminados que estén

El Villarreal está firmando una temporada histórica en Primera División, tuteándole el título incluso a los dos grandes, FC Barcelona y Real Madrid, pero también una campaña desastrosa en Europa. Es verdad que los castellonenses están disputando la máxima competición europea, pero tampoco es menos cierto es que se esperaba mucho más del cuadro amarillo a estas alturas.

Por eso, pese a que el equipo quedó ya eliminado a falta de tres jornadas para que concluya la primera fase, Marcelino García Toral ha dejado claro que para nada se las tomarán como un trámite estas dos jornadas que restan. Ni rotaciones ni relajación, hay que ganar como sea los dos partidos. Por dos motivos, el personal y el económico.

“No ha salido la Liga de Campeones que queríamos ni se han cumplido las expectativas que teníamos, pero estamos con el ánimo de ganar mañana", apuntó el preparador amarillo, quien teme que suceda lo mismo que ante el Copenhague: “Campo medio vacío, himno de la Europa League y un partido bastante mejorable por nuestra parte”.

“Nos jugamos el prestigio profesional de todos nosotros y la imagen del club que queremos y defendemos. Además, no hay que olvidar la ayuda económica que recibiría el club ganando dos partidos en esta competición", subrayó el asturiano.

Y viendo cómo van en la competición doméstica, Marcelino se mantiene optimista de cara al curso que viene: “Queremos que sea una buena experiencia de cara al futuro para un equipo con pocos partidos en sus piernas en este torneo. Está claro que la participación reiterada en la Liga de Campeones es lo que te lleva a elevar el nivel competitivo”.

La penúltima piedra que tendrá este año en esta competición será el Ajax, un equipo que espera que sea alegre y valiente en ataque: “Es un equipo ágil en su juego y sus números indican que ataca mejor de lo que defiende. Ganará el partido el equipo que mejor defienda”.

Las dos ausencias del Villarreal ante el Ajax

Por último, Marcelino ha confirmado las ausencias de los finalistas de la Copa de África Pape Gueye e Illias Akhomach, a los que felicitó por su desempeño en la competición, así como la duda de Alfonso Pedraza, con una fractura nasal por la que, de momento, no tendrá que ser intervenido.

La importancia de volver a jugar la Champions League

El técnico se mostró convencido de que la última derrota ante el Betis no afectará a su equipo “porque son competiciones diferentes” y adelantó que efectuará cambios en la alineación, como suele hacer cuando afronta dos partidos en una semana.

Por último, el asturiano calificó como “un regalo” la posibilidad de poder volver a disputar un partido de la Liga de Campeones: “Jugarla es quedar campeón de la otra Liga, porque los últimos años demuestran que hay tres plazas adjudicadas. Tiene muchísimo mérito, porque hay bastantes equipos en esta Liga que quieren jugarla".