El Rayo termina con la polémica generada con Pathé Ciss ante Osasuna

Los aficionados vallecanos no entendieron cómo no se le rindió homenaje al jugador senegalés tras proclamarse campeón de la Copa de África con su país

El Rayo le esperaba como agua de mayo a Pathé Ciss para intentar ponerle fin a una mala racha que ya se extiende demasiado y que está haciendo peligrar incluso la permanencia franjirroja este curso.

Durante su participación en la Copa África, donde se ha proclamado campeón, el equipo de Iñigo Pérez ha sido eliminado de la Copa del Rey y ha visto reducida su distancia con el descenso hasta los tres puntos, que podría ser sólo uno si el Alavés le gana al Betis.

Y fue llegar y besar el santo, como la célebre frase popular. El centrocampista senegalés fue el encargado de empatar el partido frente a Osasuna cuando la cosa no pintaba nada bien. Un cabezazo suyo puso el 1-1 en el marcador y sirvió para cambiar la dinámica del partido. Hasta que Víctor Muñoz hizo una de sus diabluras y acabó silenciando Vallecas.

Y tras el partido, fueron muchos los seguidores del Rayo Vallecano que se alegraron de la vuelta de Pathé Ciss pero que no entendieron que el club no le hubiese hecho semejante homenaje tras proclamarse campeón con Senegal.

Pues bien, unas horas después, la entidad que preside Martín Presa ha explicado el motivo de semejante decisión. Desde el club consideran que era "inadecuado realizar cualquier tipo de celebración en una jornada de luto en la cual el equipo portó brazalete negro y se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida".

Fruto de ello, recibirá un reconocimiento en los prolegómenos del próximo encuentro liguero en casa, frente al Real Oviedo, el 7 de febrero. Cabe recordar que, antes, el club madrileño visitará el Santiago Bernabéu.

Álvaro García tampoco fue homenajeado por otro motivo

Y por el mismo motivo, otro que tampoco recibió distinción alguna fue el extremo sevillano Álvaro García, quien disputó este sábado frente a Osasuna su partido oficial número 300 con el Rayo Vallecano, convirtiéndose en el noveno jugador con más encuentros en la historia del club madrileño.Entre 4,5 y 5 millones de euros pagó el Rayo al Cádiz por Álvaro García en el verano de 2018, una cifra que, en ese momento, convirtió al extremo andaluz en el futbolista más caro en la historia del club vallecano. Desde entonces, Álvaro, de 33 años, suma 300 partidos con el Rayo y 46 goles, siendo en la actualidad uno de los jugadores más utilizados por su técnico, Iñigo Pérez.

Por delante de Álvaro García solo hay ocho jugadores con más encuentros oficiales en la historia del Rayo: Cota (458), Uceda (429), Míchel (425), Felines (405), Alcázar (346), Trejo (332), Bordons (302) y Anero (301).

El césped de Vallecas, la otra gran polémica

Pero sin duda alguna, lo que estuvo en boca de todos una vez finalizado el encuentro fue el lamentable estado en el que se encuentra actualmente el césped de Vallecas. Locales y visitantes no pudieron morderse la lengua para pedir un cambio urgente del mismo.

Estas fueron algunas de las reacciones:

- Chavarría, jugador del Rayo: "El campo es una vergüenza, no podemos jugar aquí".

- Iñigo Pérez, técnico del Rayo: "Tras una victoria entiendo que debo mostrar mi parecer, cuando todo el mundo va recibir las palabras más suave. Hoy no es el día de quejarse".

- Alessio Lisci, técnico de Osasuna: "No puedo usar palabras fuertes porque no soy del Rayo, pero el césped estaba muy mal, ya lo esperábamos, pero no tan mal, y hemos tenido que ajustar cosas del partido antes de empezar. Estaba mal para los dos, la verdad y la primera parte nos ha costado jugar y ha habido poco fútbol".