Iñigo Pérez: "Seguramente esté siendo injusto con algunos jugadores que merecen más minutos"

El técnico del Rayo Vallecano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro de LaLiga EA Sports ante el Levante, al que llegan tras el triunfo en el duelo de Conference League frente al Samsunspor

El Rayo Vallecano recibirá el próximo lunes al Levante, en el choque correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez llegan tras las buenas sensaciones que dejó el triunfo en el partido de Conference League ante el Samsunspor. Tras ello, el equipo puso el foco en el duelo contra los de Luis Castro, que ha analizado el técnico del club franjirrojo en rueda de prensa, ante los medios de comunicación. En este sentido, el entrenador navarro ha destacado las claves del choque de Vallecas y cómo lo afronta.

Iñigo Pérez analiza sus sensaciones de cara al partido contra el Levante

De esta manera, Iñigo Pérez valoró el choque de mañana ante el Levante: "Pienso que estás últimas jornadas de temporada. Las situaciones planteadas por los entrenadores no se cumplen porque hay un estrés que a veces juega a favor y a veces negativo. Nos toca en un momento de la temporada en que estamos jugando bien y estamos en buena dinámica. Hay que darle continuidad a esto. Hemos visto un Levante diferente desde la llegada de su nuevo entrenador. Es muy agresivo porque ven que no están lejos de los que estamos fuera. Hay que entender el partido como hay que entenderlo. Mañana debemos estar despiertos desde el inicio porque veo otro Levante y veo que están ilusionados. Será un partido muy peligroso".

Por otro lado,Iñigo Pérez habló de la salvación y del momento de Alemao, que firmó un doblete en la victoria contra el Samsunspor: "Sería un error estar supeditando los resultados que se van dando durante las jornadas. Soy una persona que le gusta escuchar distintos tipos de análisis. Todavía no he encontrado a nadie que me diga que puntos se van a dar o la salvación. El fútbol es imprevisible y vayamos a lo previsible que es lo que nos toca. Alemao estuvo muy bien. Además, se hizo más notorio con la magia que tiene para un delantero marcar goles. Debe seguir entrenando como lo está haciendo. Me gustó mucho su mentalidad positiva de querer brillar por si mismo. Si tú tienes una mirada colectiva porque desde el minuto 1 vi que Alemao venía a ayudar al equipo y no a hacer su propio partido".

Iñigo Pérez, sobre el césped de Vallecas

En este sentido, Iñigo Pérez se expresó por el estado del césped de Vallecas: "El paso del tiempo hará que el césped mejore. La primavera que tenéis en Madrid es muy adecuado. No soy jardinero, pero es buena. No me tiene preocupado". Además, el técnico del Rayo Vallecano analizó la gestión de sus jugadores: "Tenemos a toda la plantilla disponible, conscientes de que cada uno tiene sus golpes y hay que gestionarles bien. Hay una situación muy clara. Cuento con 4 delanteros en la plantilla que son De Frutos, Nteka, Alemao y Camello. Además de las variantes. Hay mucha gente en ese puesto. Camello tiene que seguir entrenando como lo hace. Las convocatorias van en función del rival o esquemas tácticos. Tomo decisiones. Seguramente esté siendo injusto con algunos jugadores que merecen más minutos. Utilizamos muchos jugadores".Por último, Iñigo Pérez se volvió a pronunciar por la pelea por la salvación y su futuro en el Rayo Vallecano: "No se lo que va a suceder. Intentaremos no llegar al último partido para lograr la salvación. El año pasado lo firmé y hace unas semanas lo firmé, mantengo la firma de salvarnos en el último segundo del último partido. No me detengo a pensar en el futuro. No es algo que tenga suficiente peso. El club me conoce y sabe mis ideas. La continua relación que tenemos es buena para que todo el mundo sepa lo que va a suceder".