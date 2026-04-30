Rayo Vallecano 1-0 Estrasburgo: Alemao ilusiona a Vallecas con una final de Conference League

Alemao hizo el único tanto del encuentro en la ida de semifinales de la Conference League. Remató el ariete un córner en el primer palo en el minuto 56. Lejeune tuvo el segundo hasta en dos ocasiones. En la otra semifinal, el Crystal Palace se impuso con claridad por 1-3 al Shakhtar

El Rayo Vallecano y Vallecas se vistieron de gala este jueves para recibir al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Conference League. El feudo rayista presentó una entrada extraordinaria y el tifo a la salida de jugadores al césped ya es historia del club madrileño. Posiblemente ese recibimiento digno de un gran estadio de Europa fue lo mejor de la primera parte entre Rayo Vallecano y Estrasburgo.

Primer tiempo de mucha tensión y poco fútbol entre Rayo y Estrasburgo

El primer tiempo entre Rayo Vallecano y Estrasburgo estuvo marcado por la ausencia de disparos a puerta. El primer acercamiento a la portería de Penders por parte del Rayo Vallecano llegó en el minuto 20 gracias a un cabezazo que se marchó fuera por parte de Alemao.

En el 33, tras un gran cambio de dirección de Isi Palazón, la puso a Pep Chavarría pero el lateral izquierdo mandó su disparo lejano fuera de los tres palos. El encuentro tuvo más historias extra deportivas con varios encontronazos entre jugadores de ambos equipos.

Después de un alargue de cinco minutos y el pitido final del árbitro, Emegha se quedó mirando al banquillo del Rayo Vallecano. Esto no le gustó a los integrantes del banco rayista que rápidamente se fueron en la búsqueda del jugador del Estrasburgo para pedirle explicaciones. El trío arbitral tuvo que intervenir rápidamente para evitar males mayores.

El Rayo aprieta en la segunda mitad

El segundo tiempo fue el ejemplo perfecto de lo que es la ilusión del Rayo Vallecano por esta Conference League. Los de Íñigo Pérez salieron con más descaro para tratar de superar al Estrasburgo. Los rayistas pelearon cada acción y en esa pelea pudo llegar un penalti que tras consultar el árbitro con el VAR, se determinó que no era. Fue en el 49 cuando Alemao trató de aprovechar un mal rechace de Penders a disparo de Isi desde lejos.

Alemao adelanta al Rayo Vallecano

El empuje del Rayo Vallecano encontró recompensa en el 54 cuando tras un córner sacado al primer palo, Alemao la buscó y tras un gran giro de cabeza, la puso imposible para el guardameta del Estrasburgo. Los franceses han sufrido mucho esta temporada en las jugadas a balón parado y el Rayo Vallecano volvió a castigar a los galos.

Estuvo a punto de repetir un gol Lejeune en un nuevo córner que remató de manera muy similar pero que en esta ocasión Penders si consiguió despejar en el 63. Con el 1-0 el Rayo siguió apretando aunque en el 80 tuvo que contener la respiración cuando se revisó un posible penalti.

El árbitro finalmente determinó que no había nada al igual que en la siguiente jugada con Penders y De Frutos. El portero del Estrasburgo evitó el segundo del Rayo Vallecano a poco del final por lo que los de Íñigo Pérez tendrán que visitar Francia con una ventaja mínima.

El Crystal Palace golpea con dureza al Shakhtar (1-3)

En la otra semifinal de la Conference League entre Shakhtar y Crystal Palace, los británicos se impusieron con claridad por 1-3. El cuadro inglés se adelantó en la primera acción del encuentro a través de un tanto de Sarr, el único goleador que sigue participando en esta Conference League. El Shakhtar igualó la contienda en el segundo tiempo gracias al gol de Ocheretko en el arranque del segundo tiempo. Kamada en el 58 y Larsen en el 84 encarrilaron la eliminatoria para el Crystal Palace con el 1-3 final.