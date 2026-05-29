Cristina Pedroche llora con la derrota del Rayo Vallecano en la Conference League y los Reyes lanzan un mensaje emotivo

La presentadora vivió desde casa la final perdida ante el Crystal Palace, mientras Felipe y Letizia, Reyes de España, reconocieron la histórica participación europea del equipo de Vallecas

El Rayo Vallecano no pudo levantar la Conference League, pero su final europea ya forma parte de la historia del club y de todo Vallecas. El equipo de Íñigo Pérez cayó por 1-0 ante el Crystal Palace en Leipzig, con un gol de Jean-Philippe Mateta, en una noche tan dolorosa como inolvidable para el rayismo.

Entre los aficionados que más sintieron la derrota estuvo Cristina Pedroche, una de las caras más reconocibles del sentimiento franjirrojo. La presentadora, rayista desde niña, reconoció que había llorado tras el partido, después de vivir desde casa una final que definió como un sueño ya cumplido, incluso antes de conocer el desenlace.

Cristina Pedroche vive desde casa la final más importante del Rayo

Cristina Pedroche no pudo estar en Leipzig, pero siguió la final con la emoción de quien lleva al Rayo dentro desde hace años. Antes del partido, ya había dejado claro que el simple hecho de estar allí era una conquista para el club: “Pase lo que pase esta noche, el sueño europeo ya está conseguido”.

La frase resume bien el sentir de muchos rayistas. La derrota ante el Crystal Palace dolió, porque el Rayo estuvo a un partido de levantar su primer título continental. Pero la dimensión del camino recorrido va mucho más allá del marcador.

Pedroche tenía incluso un presentimiento positivo antes del encuentro. Creía que el equipo podía ganar la copa y llevarla a Vallecas. “En el fútbol, y más a un partido, todo puede pasar”, dijo en la previa.

El mensaje de los Reyes que reconforta al Rayo Vallecano

Tras la derrota, los Reyes Felipe y Letizia quisieron reconocer públicamente la trayectoria del Rayo Vallecano en Europa: “El Rayo Vallecano cierra una UECL histórica demostrando que el espíritu de Vallecas no entiende de límites”.

El mensaje institucional llegó en una noche de lágrimas para muchos rayistas. La final perdida dejó desolación, pero también un reconocimiento nacional a un equipo que ha competido contra presupuestos muy superiores y que ha convertido su identidad en bandera.

Pedroche, una aficionada del Rayo Vallecano que nunca ha escondido su pasión

La conexión de Cristina Pedroche con el Rayo no es oportunista ni reciente. La presentadora ha mostrado durante años su vínculo con el club de Vallecas, hasta el punto de tener tatuado un rayo como símbolo de esa pasión.

Hace una década, el propio club quiso premiar su fidelidad invitándola a realizar un saque de honor. Desde entonces, Pedroche se ha convertido en una de las embajadoras mediáticas más visibles del rayismo.

Antes de la final, dejó otra frase que explica su relación con el equipo y con el barrio: “Cada persona que yo llevo a ver al Rayo Vallecano se enamora. Se enamora de la afición, de este barrio tan humilde pero tan unido”.

El Rayo cae, pero su historia europea queda intacta

El gol de Mateta decidió la final, pero no define por completo la noche del Rayo. El club se quedó sin título, sí, pero ganó dimensión, visibilidad y respeto. También confirmó algo que sus aficionados ya sabían: Vallecas tiene una forma muy propia de entender el fútbol.

La emoción de Cristina Pedroche, el mensaje de los Reyes y las lágrimas de la afición dibujan una misma idea. El Rayo no llegó a Leipzig como un invitado menor. Llegó como representante de un barrio, de una identidad y de una manera de competir.