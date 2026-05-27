Lucas Pérez, jugador del Cádiz, estafado con más de 300.000 euros

El ex del Deportivo de la Coruña acudió a dependencias policiales el pasado mes de febrero para denunciar la estafa a la que había sido sometido tras vender un coche por 340.000 euros que le pegaron con billetes falsos que también sirvieron para pagar relojes de lujo y joyas. El cadista se suma a una lista de estafados en la que aparecen nombres como Iniesta, Xabi Alonso o Dani Alves

Lucas Pérez marcó el pasado fin de semana un gol clave para la permanencia del Cádiz una temporada más en LaLiga Hypermotion. El ex del Deportivo de La Coruña, que llegó en abril como agente libre, ha sido este miércoles noticia por un motivo muy diferente. Lucas Pérez fue estafado el pasado mes de febrero cuando puso un anuncio para vender su vehículo y varios artículos de lujo que poseía.

Tras el interés de un comprador, Lucas Pérez tuvo hasta dos encuentros con las personas interesadas y en la segunda de estas reuniones fue donde se produjo el pago por la cantidad pagada. El pago total fue de 340.000 euros y este se produjo en efectivo, en una bolsa y contado en presencia del propio Lucas Pérez según ha informado la Policía Nacional. En un principio la identidad de Lucas Pérez no había sido desvelada pero según la agencia EFE el jugador del Cádiz ha sido la persona estafada.

Lucas Pérez, estafado con más de 340.000 euros en billetes falsos

El pago que recibió Lucas Pérez de 340.000 euros en metálico se correspondían a los siguientes artículos de valor: cuatro relojes de lujo, tres anillos de oro y diamantes y nueve prendas de vestir. Además, Lucas Pérez también vendió un vehículo del que no han trascendido más detalles. La venta se dividió en 180.000 euros correspondientes a los objetos de valor y 160.000 euros como el primer pago del vehículo.

Lucas Pérez comprobó al llegar a casa que los billetes con los que le habían pagado los objetos de lujo y parte del vehículo eran falsos y que solo había en la bolsa tres billetes de 100 euros auténticos. Fue ahí cuando Lucas Pérez se personó ante la Policía Nacional para interponer una denuncia y ha sido este miércoles cuando la propia Policía ha informado de la detención de dos hombres como supuestos autores de esta estafa de 340.000 euros.

Los agentes lograron identificar a los autores de la estafa, dos varones que fueron localizados en un hotel donde se alojaban en Madrid. En el momento de la detención portaban entre sus pertenencias 50.000 euros de dinero en efectivo, del que no pudieron especificar su procedencia. Por todos estos hechos, el día 12 de marzo fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de estafa y pasaron posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Lucas Pérez posando con la camiseta del Cádiz

Lucas Pérez: un futbolista más afectado por una estafa económica

Por desgracia, el mundo del fútbol está lleno de casos como el de Lucas Pérez. Futbolistas como Andrés Iniesta y la estafa de la plataforma de criptomonedas Kuailian por la que el manchego fue acusado de promocionar a una empresa que terminó siendo señalada por presunto esquema piramidal. Xabi Alonso, ahora técnico del Chelsea, fue víctima de problemas con sus asesores fiscales. Fernando Hierro tuvo una importante pérdida patrimonial en 2008 tras varias inversiones inmobiliarias fallidas. Por último, Dani Alves, que denunció haber sido engañado por personas de su entorno para usar su nombre en operaciones económicas y sociedades vinculadas a inversiones y propiedades.