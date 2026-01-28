Barcelona - Copenhague: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 8 de la Champions League

El cuadro de Flick buscar entrar en el top-8 ante un Copenhague que tiene opciones de meterse en los playoffs

El FC Barcelona afronta un choque a priori asequible ante el FC Copenhague en el Camp Nou, en una jornada clave para definir su futuro en la UEFA Champions League.

Para el conjunto dirigido por Hansi Flick, una victoria aumentaría de forma notable las opciones de entrar en el top-8, aunque ni siquiera ganando estaría asegurada su presencia directa en cuartos de final, ya que dependerá de otros resultados. En estos momentos, el Barça ocupa la novena posición con 13 puntos, empatado con hasta siete equipos en una zona de la tabla muy comprimida.

Los azulgranas han firmado hasta ahora cuatro victorias, frente a Newcastle, Olympiacos, Eintracht de Frankfurt y Slavia de Praga. Además, han empatado ante el Club Brujas y han caído frente a PSG y Chelsea, un balance que les mantiene con opciones reales de evitar los playoffs.

El Copenhague, por su parte, llega en una situación muy diferente. En la liga danesa ocupa la quinta posición con 28 puntos, lejos de la cabeza, y atraviesa una mala racha con tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. En la Champions, el conjunto danés es vigesimosexto, con ocho puntos, conseguidos gracias a dos victorias ante Kairat y Villarreal, y dos empates frente a Bayern Leverkusen y Nápoles.

Objetivo: ahorrarse los playoffs

El plan del Barça es claro. Los de Flick quieren arrasar en casa para maximizar sus opciones de terminar entre los ocho primeros y evitar así disputar el playoff eliminatorio en febrero. Un alivio importante en un mes que se presenta especialmente cargado de partidos para el conjunto culé, tanto en Europa como en el calendario doméstico. El Camp Nou se presenta como un factor decisivo, con el Barça obligado a imponer su superioridad desde el inicio para no dejar margen a la sorpresa.

Flick, condicionado por las bajas

La lista de ausencias vuelve a ser significativa para el técnico alemán. Andreas Christensen sufre una rotura del ligamento cruzado y no reaparecerá hasta abril. Gavi continúa con su proceso de recuperación y su regreso se espera para finales de febrero. Pedri estará alrededor de un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral, mientras que Ferran Torres arrastra una lesión muscular que le impide estar disponible.

El Copenhague sueña con hacer historia

El conjunto danés afronta el encuentro con la ilusión de romper su maleficio ante el Barcelona. Hasta la fecha, el Copenhague nunca ha ganado al club azulgrana. Su mejor resultado fue un empate a uno en la temporada 2010/11, mientras que en el partido de ida de esta edición se impuso el Barça.Un triunfo en el Camp Nou supondría un hito histórico para el equipo dirigido por Neestrup y, además, aumentaría sus opciones de colarse entre los 24 primeros, manteniendo vivo su sueño europeo.

Onces probables del FC Barcelona - FC Copenhague en la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde; Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Copenhague: Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Marcos López; Larsson, Emil Madsen, Clem, Claesson, Elyounoussi y Dadason.

FC Barcelona - FC Copenhague: fecha y horario de la jornada 8 de la Champions League

El encuentro de la jornada 8 de la Champions League entre Barcelona y Copenhague -al igual que el resto de partidos de esta jornada- está programado para el miércoles 28 de enero a las 21:00 horas, en el estadio Camp Nou.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 8 de la Champions League entre FC Barcelona y FC Copenhague?

El Barcelona - Copenhague de la jornada 8 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 y en Orange TV 117) y en Movistar Campeones 6 (M183 y O434).

¿Cómo seguir online el FC Barcelona - FC Copenhague, encuentro de la jornada 8 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Barcelona - Copenhague de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Camp Nou. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.