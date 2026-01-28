Novedad y regreso importante en la convocatoria del Barça para recibir al Copenhague

Hansi Flick busca cerrar la fase de liga de la UEFA Champions League entre los ocho primeros clasificados con la vuelta de Ferran Torres, que viene de perderse los dos últimos encuentros del conjunto azulgrana, ante el Slavia Praga y Oviedo

El Barcelona ya cuenta las horas para disputar su último partido de la fase de liga de la UEFA Champions League, que será esta noche frente al Copenhague en el Spotify Camp Nou. Para ello, Hansi Flick ha hecho oficial la convocatoria con diferentes novedades para recibir al conjunto de Jacob Neestrup, que necesita los tres puntos para poder tener opciones de disputar la siguiente ronda de la Copa de Europa. De esta manera, el técnico alemán podrá contar con el regreso de Ferran Torres, que viene de ser baja contra el Slavia Praga y Real Oviedo.

Hansi Flick, con ausencias importantes para cerrar el pase a octavos de final de la Champions

El Barcelona llega al encuentro frente al Copenhague situándose noveno en la clasificación de la UEFA Champions League con un total de 13 puntos, empatados con otros equipos que están entre los ocho primeros de la tabla, como son el Chelsea, Newcastle y PSG. Por ello, los de Hansi Flick deberán ganar por una notable diferencia ante el equipo danés para tener opciones claras de evitar los dieciseisavos de final. De esta manera, el técnico alemán contará con bajas importantes de cara a la cita de Copa de Europa que tendrá lugar en el Spotify Camp Nou. Por un lado, Cancelo, el fichaje azulgrana en el mercado inverno, no puede disputar esta primera fase ya que no está inscrito, pero sí podrá hacerlo a partir de la siguiente ronda. Por otro lado, Gavi, Christensen y Pedri siguen recuperándose de sus respectivos problemas musculares, pese a que en la plantilla culé existen alternativas para cubrir estas importantes ausencias. Por último, Frenkie de Jong vio tarjeta amarilla en el choque del pasado miércoles ante el Slavia Praga, por lo que deberá cumplir sanción por acumulación de las mismas.

De esta manera, Ferran Torres es la gran novedad en la convocatoria de Hansi Flick para enfrentarse al Copenhague. El delantero de 25 años tuvo que ser baja ante el Slavia Praga y Real Oviedo, donde el Barcelona pudo conseguir los tres puntos en ambos partidos. Sin embargo, el exfutbolista del Valencia está siendo importante esta temporada para el técnico alemán, participando en un total de 27 partidos en la 2025/2026 y firmando 15 goles y una asistencia, siendo su mejor registro en toda su carrera deportiva. Por ello, el jugador se mantendrá a la espera de saber si parte desde el once titular o tiene su oportunidad saliendo del banquillo.

La convocatoria del Barça para enfrentarse al Copenhague

Por ello, la lista definitiva del Barça para recibir en el día de hoy al Copenhague queda formada de la siguiente manera: Joan Garcia, Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric, Jofre, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal, Tommy, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford, Roony.

Otra de las 'novedades' es la ausencia de Ter Stegen, que ya forma parte de la plantilla del Girona de Míchel, con el que debutó el pasado lunes con empate en Montilivi frente al Getafe, partiendo desde el once inicial. El internacional con Alemania, ante la decisión tomada de Hansi Flick con Joan García, afronta una nueva etapa, hasta final de temporada, con el objetivo de lograr los minutos posibles para ir convocado con Alemania al Mundial del próximo verano.