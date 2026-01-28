Barcelona 4-1 Copenhague: Goleada para firmar la clasificación directa a octavos de final

Los de Hansi Flick mostraron en la segunda parte una cara muy distinta para lograr la victoria ante el equipo danés y terminando la fase de liga entre los ocho primeros clasificados, evitando de esta manera los dieciseisavos de final

Barcelona y Copenhague se citaron en el día de hoy en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los de Hansi Flick recibían al conjunto de Jacob Neestrup con el objetivo de acabar entre los ocho primeros clasificados, con los que evitaría disputar los dieciseisavos de final. Para ello, debían vencer a un equipo que llegaba al estadio blaugrana como vigésimo sexto en la tabla con tan solo ocho puntos hasta la fecha. Además, el técnico contaba con la buena noticia del regreso de Ferran Torres.

Dadason derriba la portería de Joan García en el Camp Nou

Por un lado, Hansi Flick decidió comenzar con el siguiente once inicial ante el Copenhague: Joan García, Jules Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Fermín López, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski. Con ello, Marc Casadó esperaba su oportunidad en el banquillo, además de un Ferran Torres que volvía a la convocatoria tras estar dos partidos ausente. Por otro lado, Jacob Neestrup apostaba por estos jugadores para visitar el Spotify Camp Nou: Kotarski, Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Marcos López, Larsson, Achouri, Meling, Claesson, Elyounoussi y Dadason. De esta manera, el conjunto azulgrana comenzó dominando el esférico, moviendo el balón de lado a lado y con un Lamine Yamal especialmente activo. Sin embargo, los visitantes estrenaron en el marcador en el minuto cuatro.

En este sentido, Dadason aprovechó un gran pase de Elyounoussi para derribar la portería de Joan García y poner el primero en el Spotify Camp Nou. Tras ello, el Barcelona intentó reaccionar haciéndose dueño del balón, pero la falta de acierto en los metros finales condenó al equipo de Hansi Flick en la primera parte. En este sentido, una de las ocasiones más claras para el conjunto culé la tuvo Lewandowski, que desperdició un mano a mano con Kotarski, que adivinó las intenciones del delantero polaco y evitó el empate en el partido de la Champions League. De esta manera, ambos equipos se marchaban al túnel de vestuarios con ventaja para los de Jacob Neestrup y con máxima presión para los azulgranas.

El Barça no pudo tener mejor reacción tras el regreso al césped del Camp Nou. Una internada de Lamine Yamal por banda derecha facilita el gol a Lewandowski, que le regala el empate con un pase para que el delantero polaco empuje el esférico. Además, Hansi Flick realizó un cambio antes del comienzo de la segunda parte, dando entrada a Marc Casadó por Eric García, que pudo hacer el primero con un lanzamiento desde larga distancia al larguero. Por otra parte, el propio Lamine Yamal firmó la remontada algo más de diez minutos después, con un disparo que, toca en un defensa del Copenhague, y hace imposible la parada para Kotarski.

Además, Raphinha puso punto final en el encuentro con un gol desde el punto de penalti. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima por una acción sobre Lewandowski en el minuto 69, que le cedió al jugador brasileño la oportunidad de hacer el tercero. De esta manera, el extremo definió con dureza a la izquierda de Kotarski, que adivinó las intenciones del futbolista pero no consiguió detenerlo. Además, Rashford se sumó a la goleada con un gran lanzamiento de falta, aprovechando nuevamente sus minutos de azulgrana y haciendo el 4-1 definitivo. Por ello, los de Hansi Flick se llevaron los tres puntos y firmaron la sentencia y su clasificación directa a octavos de final al acabar entre los ocho primeros de la tabla de la Copa de Europa.

Próximos encuentros de Barcelona y Copenhague

Tras ello, el Barcelona pondrá el foco en el encuentro de este sábado en el Martínez Valero ante el Elche, que corresponde a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Una vez disputado el duelo del campeonato doméstico, el conjunto de Hansi Flick jugará los cuartos de final de Copa del Rey contra el Albacete, fijado para el martes tres de febrero a las 21:00. Por su parte, el Copenhague disputará un amistoso este domingo frente al Aarhus y se verá las caras con el Midtjylland de la Superliga de Dinamarca el ocho de febrero a las 19:00.

Ficha técnica

4 - Barcelona: Joan García, Kounde, Cubarsí, Gerard Martín (Araujo, min.72), Balde; Eric García (Marc Bernal, min.46), Olmo (Rashford, min.72), Fermín López (Casadó, min.79); Lamine Yamal, Lewandowski (Ferran Torres, min.81) y Raphinha.

1 - Copenhague: Kotarski; Meling, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, López; J. Larsson (Moukoko, min.65), Suzuki, Clem (Madsen, min.55), Achouri (Robert Silva, min.65); Elyounoussi (Hojer, min.78) y Dadason (Claesson, min.55).

Goles: 0-1, min..4: Dadason. 1-1, min.48: Lewandowski. 2-1, min.60: Lamine Yamal. 3-1, min.69: Raphinha, de penalti. 4-1, min.85: Rashford.

Árbitro: Benoît Bastien (FRA). Amonestó a Marcos López (min.27), Suzuki (min.39), Meling (min.87), Pereira (min.90+3) en el Copenhague; a Lamine Yamal (min.37), en el Barcelona.Incidencias: partido de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou ante 44.609 espectadores.