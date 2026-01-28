Barcelona - Copenhague, en directo el partido de la UEFA Champions League en vivo online

El conjunto de Hansi Flick recibe al de Jacob Neestrup con el objetivo de lograr la victoria y terminar esta fase de liga de la Copa de Europa entre los ocho primeros de la clasificación, lo que les evitaría disputar los dieciseisavos de final

El Copenhague , por otro lado, afronta el duelo en la vigésimo sexta posición de la tabla con ocho puntos , empatado con el Nápoles, Olympiacos y Athletic Club.

Una de las novedades en la convocatoria del Barcelona es la vuelta de Ferran Torres , que regresa a la lista de Hansi Flick tras dos partidos ausentes.

Recordemos que hoy se disputan los 18 encuentros de la fase de liga de la Champions League, donde se decidirá quién queda definitivamente eliminado, quién pasa a dieciseisavos y quién se clasifica directamente a octavos.

Roony se reencuentra con sus excompañeros . El extremo sueco, suplente en el día de hoy, jugará contra el Copenhague por primera vez tras su fichaje por el Barça.

El Barcelona recibe en el día de hoy al Copenhague, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de la UEFA Champions League. Los de Hansi Flick se enfrentan al conjunto de Jacob Neestrup con la obligación de conseguir los tres puntos para acabar entre los ocho primeros de la tabla, que evitan disputar los dieciseisavos de final. En el caso de empate, dependería de resultados de partidos como el del Chelsea, Manchester City o el que enfrentará al PSG y Newcastle. Por su parte, el equipo danés llega a la Ciudad Condal con aspiraciones de poder conseguir un punto que les clasifique a la siguiente ronda. Además, el colegiado del encuentro será Benoit Bastien, que estará acompañado de Bram Van Driessche, en el VAR.

Hansi Flick, sin Frenkie de Jong ni Pedri pero con Ferran Torres

Hansi Flick encara un duelo importante esta noche en el Spotify Camp Nou, donde el Barça debe buscar la tranquilidad ganando y logrando los tres puntos ante el Copenhague para no depender del resultados de otros partidos, ya que a partir de las 21:00 horas se pondrán en juego los 18 encuentros de la fase de liga. De esta manera, el técnico alemán valoró en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, cómo afronta el partido: "Espero que el equipo se sienta bien, con confianza. Hay que respetar al Copenhague. Lo más importante es que hagamos nuestro trabajo y tendremos que jugar a nuestro mejor nivel. No será un partido fácil. El objetivo es clasificarnos entre los ocho primeros.Nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo que tenemos entre manos. Tendremos un partido duro contra el Copenhague".

Además, Hansi Flick cuenta con la buena noticia de Ferran Torres, que vuelve a la convocatoria del Barcelona para recibir al Copenhague tras dos partidos donde ha sido baja. De esta manera, el entrenador del conjunto culé valoró el regreso del delantero español: "Tenemos un buen equipo, también en el banquillo. Jugamos como equipo y tenemos ganas de jugar este partido y es muy importante para nosotros. Esto es lo que quiero ver". Por otro lado, cabe destacar que el equipo azulgrana, sin Cancelo, Christensen, Frenkie de Jong, Gavi y Pedri, afronta el choque en la novena posición, con 13 puntos.

Los de Jacob Neestrup, con el objetivo de terminar entre los 24 clasificados

Por su parte, Jacob Neestrup fue muy claro hablando del partido que debe hacer el Copenhague para sacar algo positivo de la visita al Barcelona en el Spotify Camp Nou: "Sabemos dónde estamos y lo que tenemos que hacer. No nos asusta el reto. Ya hemos jugado contra rivales complicados, como el Bayern. Ya se sabe que una de las cosas que hacen grande este deporte es que siempre te da alguna posibilidad. Está claro que tenemos que hacer un partido perfecto".

El Copenhague encara el duelo contra el Barcelona en una situación muy diferente en la clasificación con respecto a los de Hansi Flick. El conjunto de Jacob Neestrup se sitúa en la vigésimo sexta posición de la tabla de la UEFA Champions League con ocho puntos, empatado con el Athletic Club, Olympiacos y Nápoles, además de estar seguido de un Brujas que tiene siete puntos. Por ello, el equipo de Dinamarca podría entrar en dieciseisavos de final si consigue una victoria en el Spotify Camp Nou. Si termina empatando, dependería del resultado de los partidos que disputen los clubes anteriormente mencionados.