Hansi Flick, autocrítico pese al triunfo: "En el inicio de la primera parte no he estado muy contento, tenemos que mejorar"

El técnico del Barcelona compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la contundente victoria ante el Copenhague, con el que cierra una fase de liga en la quinta posición de la tabla con 16 puntos

El Barcelona salió victorioso en el encuentro contra el Copenhague, correspondiente a la jornada 8 de la UEFA Champions League. El conjunto azulgrana pudo sobreponerse al gol inicial de Dadason en el minuto 4, que hacían saltar las alarmas en el Spotify Camp Nou. Sin embargo, una gran segunda parte llevó a la remontada y euforia azulgrana, con los tantos de Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha. De esta manera, Hansi Flick compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el triunfo ante los de Jacob Neestrup.

Hansi Flick destaca la segunda parte que ha hecho el Barcelona

En este sentido, Hansi Flick fue preguntado por el resto de la clasificación de la UEFA Champions League, donde ha destacado el puesto del Real Madrid, que ha quedado noveno tras la derrota contra el Benfica en el Estadio Da Luz: "No sé qué ha pasado en el resto. Estaba centrado en mi equipo. Hemos terminado quintos. Partido complicado, han jugado bien en el primer tiempo". Además, el técnico alemán hizo una pequeña lectura sobre lo que le ha parecido el encuentro, en el que el Barcelona ha tenido que remontar el 0-1 inicial. ​"En el inicio de la primera parte no he estado muy contento, en la segunda mejor. Tenemos que mejorar. Hemos concedido ese primer gol, hemos jugado por dentro cuando queremos hacerlo por fuera. La segunda parte ha sido genial".

Por otra parte, el exentrenador del Bayern de Múnich valoró el hecho de que cinco equipos de la Premier League hayan acabado entre los primeros ocho clasificados de la tabla de la Copa de Europa: "La Premier es la mejor liga del mundo, hay mucho dinero y pueden comprar muchos jugadores, pero todos los equipos que juegan en la Champions tienen mucha calidad". Además, Lamine Yamal, que logró el segundo gol del Barcelona con un disparo que tocó antes en un jugador del Copenhague, quiso hablar también y dar una valoración sobre el choque: "Todos hemos venido pensando en quedar entre los ocho primeros y estoy muy contento con la victoria. Ellos se hicieron muy fuertes con el gol, pero estoy muy contento con la remontada. En Champions me siento más libre, más feliz, y muy contento. Hay veces que es uno contra uno o uno contra dos, diferente a cuando jugamos aquí. Cuando le puedo dar ventaja al equipo, estoy feliz".

Posibles rivales del Barcelona en octavos de final de la Champions League

De esta manera, el Barcelona ya conoce los posibles rivales con los que se vería las caras en octavos de final de la UEFA Champions League. Uno de ellos es el PSG de Luis Enrique. El conjunto francés no ha podido vencer en el día de hoy al Newcastle y ha finalizado la fase de liga en la undécima posición con 14 puntos. Además, Mónaco, Qarabag y el propio Newcastle se podrían enfrentar al equipo de Hansi Flick, que ha solventado su duelo ante el Copenhague con una goleada. Por ello, los azulgrana jugarán la vuelta de dicha ronda en casa, al igual que el resto de equipos que han terminado entre los ocho primeros.