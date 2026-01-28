Dro deja un incendio en el vestuario del Barcelona: "La decisión la he tomado porque quería seguir creciendo y no hay mejor sitio para hacerlo que este"

La salida del canterano azulgrana rumbo al PSG ha sentado muy mal tanto a la directiva culé como a algunos de sus jugadores

Pedro Fernández Sarmiento, conocido futbolísticamente como Dro, ha provocado un auténtico culebrón a sus 18 años y en sus primeros meses en la elite. Y es que mientras algunos directivos del FC Barcelona ya se frotaban las manos con él, el joven gallego tomó la decisión irrevocable de marcharse lejos del Camp Nou.

La falta de minutos que le había dado Flick en esta primera mitad de la temporada y el interés del PSG hicieron que el futbolista comunicase su marcha al club catalán. Hasta el propio técnico germano se ha sentido traicionado por un jugador al que sacó del juvenil y lo puso en el primer equipo sin haber pasado ni siquiera por el filial.

Las declaraciones de Dro en su presentación con el PSG

Este pasado martes, el PSG llevó a cabo la presentación de Dro en sus instalaciones. Y en declaraciones a los medios del club francés, el ex del Barça dejó alguna frase que se puede interpretar como una pulla al club azulgrana: "Estoy muy feliz, super ilusionado. Es un momento muy orgulloso para mí y para mi familia y tengo ganas de empezar ya. Es un paso importante, pero la decisión se ha tomado para seguir creciendo como jugador y no hay mejor sitio para seguir creciendo que aquí porque el proyecto que hay ahora con los jóvenes aquí es increíble, debido al entrenador y a todo el mundo que lo hace posible y por ello estoy aquí ".

Asimismo, para los que no le conocen todavía, que no es el caso de Luis Enrique, Dro se definió como "un jugador creativo al que le gusta la conducción, con buena toma de decisión y entretenido. Soy un chico tranquilo, de pueblo, muy familiar, al que le gusta estar con su gente. Es el motivo por el que estoy aquí, no hay sitio mejor para crecer. El proyecto con los jóvenes aquí es increíble. Gracias al entrenador y a todo el mundo que lo hace posible y por eso estoy aquí Tengo muchas ganas de verlos y de empezar, de ir al estadio ya. Ici c'est Paris".

Gavi, muy enfadado por lo de Dro

Y como decíamos anteriormente, la salida de Dro ha generado un profundo debate e incendio en la entidad barcelonista, entre los partidarios del gallego y los que creen que Flick ha tomado las decisiones correctas.

Pues bien, uno de los que ha ido en contra del cuerpo técnico, según apunta el diario Sport, es Gavi. Según dicha información, el palaciego le expresó habría expresado al cuerpo técnico que si se hubiese gestionado mejor sus minutos no se hubiese ido.

Cabe recordar que Gavi y Dro comparten el mismo representante y en el partido de Copa ante el Guadalajara de Copa, Dro se quedó sin jugar un solo minuto, lo que le hizo tomar dicha decisión viendo el panorama que le quedaría por delante. Algo similar le ocurrió a Ter Stegen.