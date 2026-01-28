Manolo Jiménez: "Cuesta mucho ver al Sevilla así, las cosas no se están haciendo bien, pero confío en Almeyda"

Manolo Jiménez analiza la situación del Sevilla desde la distancia y no esconde su tristeza ni el hecho de que "nada está saliendo de forma aceptable", a la par que pide unidad para que "no se hunda" y respalda al 'Pelado'

La victoria contra el Athletic alivió sensiblemente la situación del Sevilla, pero solo cuenta con una renta de tres puntos sobre el descenso, por lo que la cita contra el Mallorca también resulta trascendental para abrir brecha ante un rival directo.

Esta situación, con la salvación de la categoría como primer objetivo de los nervionenses, se ha convertido en común en las últimas campañas después de la borrachera de gloria en los años anteriores, y obviamente a los sevillistas resulta duro ver al equipo así, con objetivos diferentes a estar en la zona alta de la tabla.

Así lo percibe por ejemplo una leyenda del Sevilla como Manolo Jiménez, que, tras su larga trayectoria en la banda izquierda blanquirroja, como técnico se codeó con los grandes durante varias temporadas.

Manolo Jiménez, sin paños caliente sobre la situación del Sevilla

Ahora, desde la distancia, el arahalense, actualmente a los mandos del Aris de Salónica en Grecia, no esconde su tristeza por la tesitura del club últimamente ni las razones por lo que en Nervión se ha bajado varios escalones.

"La situación del Sevilla, como sevillista, me cuesta verlo ahí abajo durante tanto tiempo, pero está claro que las cosas ni se están haciendo bien ni están saliendo para nada de forma aceptable", señaló a ESTADIO Deportivo sin paños calientes el preparador oriundo de El Arahal, que, no obstante, indica que, ahora más que nunca, se precisa el apoyo de la afición y que todo el mundo esté unido para que no se produzca una hecatombe.

"En estas fechas de perfil bajo del club, hay que seguir apoyando al equipo, no dejando que se hunda estrepitosamente", apuntó Manolo Jiménez, que ve capacitado a Almeyda para un resurgimiento que evite sufrimientos y dé alegrías a la afición.

Jiménez ve capacitado a Almeyda para liderar un resurgimiento

El técnico sevillano coincidió como jugador con el 'Pelado' en el vestuario del Sevilla y después ambos han pasado por el banquillo del AEK de Atenas, dejando huella en la capital helena. "Confío en los jugadores y en Almeyda y su cuerpo técnico para revertir esta difícil situación", aseguró Jiménez, que, en otro orden de cosas, también contó a ESTADIO cómo está siendo su nueva experiencia en el fútbol griego.

"Me siento a gusto nuevamente en Grecia, intentando meter arriba al equipo, pero lo cierto que es muy difícil por la gran diferencia que hay entre el grupo de equipos tan poderosos y el resto", explicó Manolo Jiménez, que desde la distancia permanece muy atento a la trayectoria del Sevilla, el club de su corazón.