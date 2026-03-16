Akor Adams aprovecha la inercia de la Copa de África y Oso se sienta a la mesa

El nigeriano ve incrementado en cinco millones su valor de mercado y ya sólo tiene por delante a Juanlu; el carrilero hispano-argentino sube como la espuma con gol y asistencia en el Camp Nou

Kike Salas y el de Torrevieja, las otras dos subidas, corren tras el de Kogi State para felicitarle por su gol al Rayo.IMAGO

eeAkor Adams, aprovechando el cierta forma la inercia de su buena Copa de África con Nigeria, en la que fue titular indiscutible arriba con Victor Osimhen, es el futbolista de la plantilla del Sevilla FC que más se revaloriza tras la revisión de la web especializada 'Transfermarkt', ganando cinco millones hasta alcanzar los 12, listón que comparte con Rubén Vargas, Lucien Agoumé y José Ángel Carmona, sólo por detrás de los 15 millones en que está tasado Juanlu Sánchez. Mejoran también Kike Salas (de seis millones a ocho) y Oso, que ya está mejor considerado, tras marcar un gol y brindar tres asistencias en Primera división: cinco millones.

Un estreno sonado para Oso, más caro en pleno estudio de su futuro

Cuenta Fran Martínez en su perfil de estadísticas @LaLigaenDirecto que Joaquín Martínez 'Oso' es el tercer canterano del Sevilla FC que se estrena como goleador en Primera división en un escenario de postín como el estadio de FC Barcelona, tras el delantero sevillano Rafael Cortón en 1935 y el centrocampista coriano José Herrera en 1943. Con su pierna menos buena, el de Torrevieja cruzaba en el segundo palo a la red un centro de Juanlu Sánchez en el alargue del primer tiempo para hacer el 3-1.

Además, brindó sobre la bocina a Djibril Sow la asistencia del 5-2 definitivo, su tercera del curso tras el pase a Chidra Ejuke que el nigeriano convirtió en una jugada personal para abrochar el 4-0 al Real Oviedo y el centro medido para que Alexis Sánchez iniciara la reacción nervionense en el último derbi. El carrilero hispano-argentino pasa de valer dos millones a cinco según 'Transfermarkt' y se queda a tres partidos de que su cláusula pase de 15 a 20 millones en plenas negociaciones con el club para ver si amplía contrato o es vendido en verano.

Isaac Romero y Fábio Cardoso se deprecian

La inmensa mayoría de los futbolistas del Sevilla FC se han mantenido sin cambios en sus valores de mercado tras la actualización de este 16 de marzo de 2026 en la web especializada 'Transfermarkt'. Con todo, hay dos que se han depreciado. Se trata del central Fábio Cardoso, que sigue en pleno ostracismo, y pierde 500.000 euros para pasar a estar tasado en apenas dos millones, al tiempo que Isaac Romero, que se relanzó con su golazo para empatar El Gran Derbi en el Estadio de La Palmera pero se ha visto adelantado en las preferencias de Matías Almeyda por Akor Adams y Neal Maupay, cuesta un millón menos que antes, en concreto cinco.