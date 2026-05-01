Trashorras respalda a García Plaza y Pellegrini y admite que pudo fichar por el Sevilla: “Al final no se dio”

En una entrevista con ESTADIO Deportivo, el ahora entrenador gallego ve al conjunto blanquirrojo capacitado para salvarse, pero cree que es clave mantener la confianza en el entrenador y “remar todos juntos”. Echando la vista atrás recuerda que pudo tener un ‘último baile’ en Nervión y también elogia al club verdiblanco

En el Sevilla FC han cerrado filas en torno a Luis García Plaza. Aunque no faltaron las voces que apuntaron a una prematura destitución en caso de perder ante Osasuna, como así fue, desde la planta noble del Sánchez-Pizjuán han respaldado públicamente al entrenador madrileño, que cogió al equipo tres puntos por encima del descenso y lo tiene metido ahora en el pozo, después de una sola victoria y tres derrotas en sus cuatro partidos.

Trashorras comparte la sorpresa de García Plaza

Antes de la visita a El Sadar, el preparador nervionense ya se mostraba sorprendido por la posibilidad de un despido que muchos otros no consideraban tan descabellado. Para Roberto Trashorras, ex jugador del Celta de Vigo o e Rayo Vallecano entre otros, también habría sido una sorpresa cesar al técnico. En una entrevista con ESTADIO Deportivo, en la que admite que pudo tener un ‘último baile’ en Nervión, el que ex entrenador del Lugo ve al conjunto blanquirrojo capacitado para salvarse, aunque ve clave mantener la confianza en el entrenador y la unión entre los aficionados.

- ¿Cómo ves al Sevilla? ¿Crees que puede pesarle no ser un equipo acostumbrado a pelear en el barro?

- Ese es el mayor problema, la presión que pueden tener los jugadores en un equipo como el Sevilla, pero tienen que darse cuenta cuanto antes de lo que hay y sacarlo adelante. Ahora le vienen dos partidos en casa, que aprieten y apoyen, luego habrá momentos de crítica, de lo que sea, pero ahora lo más importante para un club como el Sevilla es seguir en Primera división. Son situaciones que pasan en muchos equipos y hay que salvarlas, y la única manera de hacerlo es remar todos juntos. Lógicamente, a los sevillistas y al Sevilla les gustaría estar en otras situaciones, pero no lo están. Luego, como digo, habrá momentos de crítica, de pedir responsabilidades, pero ahora es momento de remar y de que saquen por lo menos estos dos partidos para poder salvar a un club tan grande como el Sevilla.

Considera clave el apoyo de la afición: “Deben estar juntos”

- Ahora la afición ha cambiado el chip y apela a esa unidad, pero se han vivido episodios desagradables con insultos. ¿Afecta eso de veras a los futbolistas?

- Sí, afecta. Yo hablo desde la distancia y no me quiero meter, ni mucho menos, en lo que haga cada aficionado, pero si yo soy jugador de un equipo, a mí me gustaría que en estos momentos me apoyen. Luego se acaba el partido y si el resultado no es bueno me pueden silbar, o que me pidan responsabilidad, pero en estos momentos lo más importante para el Sevilla es permanecer en Primera y estar juntos, y eso pasa por ayudar a los jugadores, que son los que van a conseguirlo.

- También se ha cuestionado ya la figura de Luis García Plaza, que lleva solo cuatro partidos en el cargo, si bien no se ha visto una reacción. ¿Entendería su destitución?

- Eso no está bien. Yo creo que, si has cambiado el entrenador, ahora tienes que acabar con Luis García Plaza, darle la confianza suficiente, porque si has apostado por él es porque creías que podía sacarlo, y en cuatro partidos no puedes cambiar de opinión. Lógicamente los resultados no son buenos, pero tienes que darle ese margen para sacarlo, y el mensaje tiene que ser ese, de unión, de que ya habrá momentos para la crítica, de apoyar al club, de apoyar a los jugadores, de apoyar al cuerpo técnico, porque el jugador es el primero que quiere sacar esto adelante, es que no me cabe la menor duda. Entonces, necesita que ese aficionado, que entiendo perfectamente que esté enfadado, en ese momento piense y diga: ‘bueno, pues lo haré más tarde, ahora te voy a apoyar, vamos a sacar esta situación adelante, vamos a ayudar, y a partir de ahí ya se depurará toda responsabilidad’. Pero en este momento lo más importante es crear el mejor ambiente posible para que los futbolistas rindan y saquen los tres puntos.

Confía en la salvación del Sevilla FC: “Sin ninguna duda”

- ¿Ves al Sevilla realmente con mimbres para salir del descenso?

- Sí, sin ninguna duda. Tiene jugadores para estar más arriba, lo que pasa es que se han hecho las cosas mal, los jugadores no están al nivel que tienen que estar, pero es un equipo que a priori lo normal es que consiga salvarse. Aunque hemos visto equipos con mucho talento y no lo han hecho por eso, porque existe mucha división, porque los jugadores no han rendido en un momento determinado, o no se han dado cuenta de la importancia que tiene este momento. Si eres capaz de sacar el máximo rendimiento de esos jugadores, a mí no me cabe la menor duda de que el Sevilla se salvará.

- Además, en tu caso personal, pudiste acabar tu carrera en el Sevilla. Hubo informaciones de que Óscar Arias, por entonces director deportivo, tanteó tu fichaje en el mercado invernal de la 17/18, cuando dejaste el Rayo Vallecano, para que ayudaras al Sevilla Atlético en la lucha por la permanencia en Segunda división, si bien acabaste colgando las botas a punto de cumplir los 37 años. ¿Qué ha de cierto en ello?

- Sí, salió como el último coletazo para ayudar al Sevilla Atlético, para estar ahí, pero al final las circunstancias no se dieron, pero sí que había informaciones sobre eso. Al final es un club grande, un club de los más potentes de España, que ahora mismo no pasa por un buen momento, pero bajo mi punto de vista, es simpático, por decirlo de alguna forma, como también lo es el Betis. Son dos clubes históricos, que quieres que les vaya bien, independientemente de que yo no haya pasado por allí.

- ¿Entonces estuviste cerca de fichar por el Sevilla?

- Bueno, vamos a dejarlo en el aire.

Elogios al Real Betis: “Cada vez hace las cosas mejor”

- Y ya que nombras al Betis, ¿cómo valoras su campaña tras el lunar de la eliminación europea?

- El Betis está haciendo muy buenas temporadas, el trabajo de Pellegrini es impecable, no se le puede achacar nada. Ha tenido muchas lesiones, lesiones importantes, como la de Isco. Es un club que cada día está creciendo más, se está volviendo más estable. En LaLiga está muy bien, sí que es verdad que dolió la eliminación europea, porque creo que había muchas esperanzas de poder hacer algo importante ahí, pero hay que seguir en estos cinco partidos, intentando estar lo más arriba posible, para seguir peleando por Europa. Es un club que la afición que tiene detrás es fundamental, también es de los campos a los que he ido que es más bonito jugar, y en definitiva creo que es un club que cada vez hace las cosas mejor.

- Pues también ha habido ciertas críticas a Pellegrini. ¿Se entienden desde la distancia?

- Entenderlo a lo mejor no es la palabra, al final es un poco normal, por decirlo de alguna forma, que cuando te eliminan haya alguna crítica. Pero si miras en el cómputo general, el trabajo de Pellegrini es impecable, por todo, por la forma de jugar, la forma de expresarse, todo lo que ha hecho para que el Betis creciera. Me parece que el trabajo que está ahí es impecable y creo que es muy de agradecer. Pero mucha gente en el fútbol no tiene memoria y parece que lo que hayas hecho atrás ya no vale. Es así, pero deberíamos a veces pensar un poquito antes de hablar, porque el trabajo que lleva haciendo Pellegrini es espectacular.