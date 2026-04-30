Nuevo homenaje a José Antonio Reyes: un estadio con su nombre

El Ayuntamiento de Utrera ha decidido que el Estadio Municipal Vistalegre pase a llevar el nombre de la leyenda sevillista, reconociendo de ese modo tanto la trayectoria deportiva como su vinculación con la ciudad

El legado de José Antonio Reyes sigue muy vivo en la familia sevillista. Y, por su puesto, en su Utrera natal. Fallecido el 1 de junio de 2019 en un trágico accidente de tráfico, el que fuese cinco veces campeón de la Europa League, tres de ellas con la camiseta nervionense, siempre presumió de ser muy de su pueblo. Por ello, desde su fallecimiento se han multiplicado los gestos de homenaje y apoyo a su familia, siendo el último de ellos la denominación del actual Estadio Municipal de Vistalegre como Estadio Municipal José Antonio Reyes Calderón.

Así lo ha decidido el Pleno del Ayuntamiento de la localidad sevillana, donde el utrerano ya contaba con una estatua en su honor a las puertas del Estadio Municipal San Juan Bosco, además de celebrarse cada año un torneo internacional de cantera, la Reyes Cup, que también le rinde tributo.

Para Israel Bascón, Reyes "representa el orgullo de pertenecer a un pueblo"

“Hablar de José Antonio Reyes es hablar de Utrera en su máxima expresión. Creció en nuestras calles, soñó con un balón en los pies y, gracias a su talento, esfuerzo y determinación, logró alcanzar la élite del fútbol mundial sin perder jamás su esencia y sus raíces utreranas”, ha asegurado el delegado de Deporte y Juventud, Israel Bascón, al dar a conocer este reconocimiento "a la extraordinaria trayectoria deportiva del futbolista utrerano y a su estrecha vinculación con la ciudad".

El también ex futbolista, en su caso del Real Betis, entre otros, no solo puso en valor los logros deportivo de su paisano, que pasó también por las filas de Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Espanyol, Córdoba y Extremadura, vistiendo la camiseta de la selección española en 21 encuentros y levantando hasta once títulos en sus diferentes equipos. Además, de todo ello, siempre llevó por bandera a Utrera, adonde regresaba siempre que podía, de ahí que en su localidad siempre lo tengan presente.

"Su trayectoria deportiva es sobradamente conocida y admirada, convirtiéndose en uno de los futbolistas españoles más laureados de su generación. Más allá de los éxitos deportivos, representa el orgullo de pertenecer a un pueblo, en cada estadio, en cada partido, en cada celebración, siempre estuvo presente el nombre de Utrera, reivindicando sus orígenes y convirtiéndose en un auténtico embajador de nuestra ciudad”, reseñó el actual concejal.

Un gesto que sirve para "la transmisión de valores"

Con este homenaje, el Consistorio utrerano, que colocará la correspondiente placa identificativa en el estadio y organizará un acto institucional que contará con la familia y amigos de José Antonio Reyes, pretende su memoria siempre se mantenga viva entre sus paisanos.

“Su recuerdo permanece vivo en la memoria colectiva, en cada conversación, en cada niño que juega soñando con seguir sus pasos, en cada rincón donde su nombre sigue resonando con respeto y admiración. Nombrar un espacio público en su honor no es solo un gesto simbólico, sino un acto de transmisión de valores, reconocimiento histórico y compromiso con las generaciones futuras. Vincular su nombre a un espacio de estas características es especialmente significativo y coherente con su legado; es convertirlo en algo tangible, visible y duradero, es garantizar que cada niño que cruce sus puertas recuerde su historia”, sentenció Israel Bascón.

En el Sevilla FC, por su parte, José Antonio Reyes sigue siendo una leyenda y su memoria también permanece muy viva, tanto con imágenes suyas, y de Antonio Puerta, en el vestuario, como a través de las explicaciones que todos aquellos que lo conocieron le transmiten a los nuevos. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre se decidió que dé nombre al Dorsal de Leyenda que el club entrega para reconocer a sus jugadores históricos.