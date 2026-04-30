Puntilla para Nianzou en la nueva defensa del Sevilla con consecuencias en el mercado

Castigado por García Plaza por su expulsión ante el Oviedo, la vuelta de Azpilicueta le condena por completo al ostracismo y en el club se manejan dos vías para su salida

Luis García Plaza no le ha perdonado a Tanguy Nianzou su error en su debut como técnico sevillista ante el Oviedo, con una expulsión que le costó muy cara a los nervionenses en el Carlos Tartiere.

El madrileño confió en él por delante de otras opciones ante los carbayones pese a sus precedentes y le falló estrepitosamente con un error de bulto al perderla y ser expulsado en la recta final de la primera parte.

Estaba por ver si una vez cumplida su sanción, García Plaza le daría una segunda oportunidad ante la persistencia de la lesión de Azpilicueta, pero, por entonces, para la cita contra el Levante ya había encontrado una solución, la utilizada contra el Atlético de Madrid con la presencia de Andrés Castrín.

Ni un minuto para Nianzou desde su expulsión

El joven central se ha asentado en el eje de la zaga, ya sea con línea de cuatro o de cinco junto a Kike Salas, y ha cerrado el paso a la titularidad de Nianzou, sin minutos en los partidos contra Levante y Osasuna después de cumplir el castigo federativo, pero no el impuesto por el entrenador sevillista, que, desde la roja, no le ha otorgado ni una sola oportunidad y lo ha sumido en el ostracismo junto a Fábio Cardoso.

Ya con la titularidad complicada, la puntilla para Nianzou ha sido la recuperación de César Azpilicueta, terminando con la eterna espera del preparador nervionense para poder contar de nuevo con sus servicios. El navarro ya se encuentra disponible y entrará en la lista para el partido contra la Real Sociedad, con elevadas opciones de integrar la alineación de inicio, pues Plaza ya apuntó que el equipo necesitaba su experiencia.

La vuelta de Azpilicueta, la sentencia para Nianzou

Ahora tiene que hacerle hueco en la zaga y es posible que, teniendo en cuenta que en la recta final del Almeyda rindió a un buen nivel como carrilero diestro, lo ubique en dicha posición para no alterar el centro de la zaga, si bien, obviamente, no es descartable que sacrifique a alguno de sus titulares actuales para introducir a Azpilicueta como central.

Sea como fuera, le cierra la puerta más si cabe a Nianzou, que podría estar condenado a la irrelevancia de aquí a que termine la temporada, lo que conllevaría consecuencias de cara a verano.

Dos vías para su salida

Y es que en Nervión ya no dudan de la necesidad de deshacerse del parisino, que en verano se negó a bajar su sueldo, y supone una losa económica por sus altos emolumentos, Entra en su último año de contrato y en el club tratarán de encontrarle un destino o, incluso, negociar una rescisión si hay voluntad por parte del futbolista.