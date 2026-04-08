Nianzou, el peor fichaje del Sevilla para los sevillistas

La expulsión y el fallo en el gol del Real Oviedo en el último choque del Sevilla han vuelto a despertar las malas sensaciones con el central francés, del que ya hablan como el peor fichaje de la historia del conjunto nervionense en relación calidad-precio

El sevillismo salió de Oviedo con muy malas sensaciones en la clasificación y muchas dudas para el resto de la temporada, pero con una certeza. Nianzou no puede volver a vestirse con la elástica sevillista si el conjunto nervionense quiere conseguir la permanencia en LALIGA EA SPORTS. El central francés dejó a su equipo vendido en las dos acciones decisivas del choque ante el colista. Primero, con un fallo en la marca de Fede Viñas que le permitió rematar con suma facilidad para abrir el marcador y luego con una absurda expulsión por un exceso de tranquilidad que ya le ha pasado factura más veces en su estancia en el Sevilla.

La confianza en el ex del Bayern de Munich no era mucha por parte de la afición sevillista. Las constantes lesiones y los fallos groseros en defensa que han costado muchos puntos han hecho perder la fe en el zaguero francés. Sin embargo, cada entrenador nuevo que ha llegado lo ha tenido muy presente en su equipo titular y Luis García Plaza no ha sido menos. Con la lesión de Azpilicueta, la baja de Marcao y la desaparición de Fabio Cardoso, el técnico madrileño lo eligió por delante de Castrín o Gattoni para hacer la pareja de centrales con Kike Salas. Quizás también influyó la baja de Agoumé, que llevó a Gudelj al centro del campo, pero el caso es que Nianzou volvió a ser titular y volvió a dejar al Sevilla en una mala situación.

La afición sevillista creen que es el peor fichaje

En ESTADIO Deportivo hemos querido palpar las sensaciones de la afición del Sevilla con su fichaje en la historia del conjunto nervionense. A la pregunta de si es el peor fichaje en relación calidad-precio, los resultados han sido muy claros en nuestra Encuesta Helvetia: Sí rotundo. El 94,3% de los votos piensan que es el peor fichaje con diferencia en la historia del Sevilla. Sólo el 5,7% lo salvan de esa posición tan sonrojante. La realidad es que sus números hablan de una operación ruinosa en la económico y en lo deportivo.

Las cifras que demuestran la ruina de su fichaje

Nianzou llegó al Sevilla por 16 millones de euros y con uno de los sueldos más altos del club. Fue una firme apuesta de Monchi para sustituir a Koundé, pero no salió como esperaba. Cabe recordar que el que llegó por Diego Carlos fue Marcao, otro caso ruinoso para las arcas del conjunto sevillista. A día de hoy, se ha perdido más de 70 partidos por lesión y su rendimiento en el campo ha sido negativo en casi todos los aspectos. Su mejor cualidad desde que llegó ha sido su capacidad para rematar en las jugadas a balón parado en ataque, algo que no habla muy bien de un defensa. Habrá que ver si Luis García Plaza cuenta con él cuando vuelva de su sanción o queda relegado a la suplencia salvo necesidad, pero la afición del Sevilla lo tiene claro.