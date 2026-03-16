Muy pendientes de la gravedad de la lesión del pretendido Marius Marin

El pivote rumano se retiró a los dieciséis minutos ante el Cagliari por unas molestias en la rodilla izquierda que preocupan al Pisa, a su selección... y a Antonio Cordón

Una mala caída en una acción defensiva, tras tropezar solo con el césped y precipitarse sobre un rival, terminó enseguida este fin de semana con la participación de Marius Marin en el Pisa-Cagliari. Se hizo daño el rumano, objetivo a coste cero del Sevilla FC en los últimos meses, en la cara interna de su rodilla izquierda y, aunque le practicaron un vendaje para que aguantara, no pudo hacerlo mucho tiempo. Enseguida, el pivote se sentó en el suelo y se tocó con los dedos la zona afectada, moviendo la articulación de un lado para otro y negando con la cabeza, marchándose por su propio pie y apesadumbrado para dejar su sitio en el campo a Malthe Hojholt.

De momento no hay parte médico oficial, pues no ha sido hasta este lunes cuando el de Timisoara se ha sometido a las pruebas pertinentes para determinar el alcance de la lesión, aunque parece evidente que no podrá participar en la repesca para el Mundial de 2026, que iba a enfrentar a su combinado nacional con Turquía el próximo jueves 26 de marzo y, en caso de imponerse, al ganador del Eslovaquia-Kosovo el 31-M en pos de uno de los billetes que quedan por asignar para la magna cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Y cruzando los dedos para que no se nada grave, por ejemplo relacionado con el ligamento cruzado

Internacional absoluto con Rumanía en 36 ocasiones a sus 27 años, el centrocampista de cierre Marius Marin ha disputado hasta la fecha 24 partidos oficiales con el Pisa (23 de la Serie A y uno de la Coppa de Italia), para un total de 1.359 minutos. Formado en la cantera de la Politécnica de Timisoara, desembarcó en la cantera del Sassuolo en 2016.

El siguiente tras Mercado, Iglesias y Sangante

Avanzaba a finales de la semana pasada Sky Sport Italia que el propio Antonio Cordón había volado recientemente a Italia para entrevistarse con Marius Marin y sus asesores con el fin de persuadirles de la conveniencia de firmar con el Sevilla FC. El pivote rumano, que ha rechazado las ofertas de renovación presentadas por el Pisa SC y que termina contrato el próximo 30 de junio de 2026, tenía muchos visos de convertirse en el cuarto fichaje adelantado por los responsables blanquirrojos, tras el oficial de Patrik Mercado (a cambio de un traspaso de unos seis millones con bonus incluidos) y los filtrados de Juan Iglesias y Arouna Sangante.