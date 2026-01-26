Paco Alcácer aparece como opción en el mercado de fichajes

El delantero español con pasado en Valencia, Getafe, Barcelona y Villarreal en España además de varias experiencias en el extranjero, podría ser el gran fichaje del Almería según apuntó el periodista Ángel Acién en Canal Sur

Paco Alcácer era un delantero temido hace no mucho en el fútbol español. El ariete fue creciendo temporada tras temporada en el Valencia hasta firmar en la 2015/16 un total de 13 goles en Primera división. En el mercado de fichajes del verano de 2016, el Barcelona pagó 30 millones de euros al Valencia pero su rendimiento no fue nunca el de Mestalla en tierras blaugranas. Los culés lo cedieron al Dortmund y posteriormente lo traspasaron al cuadro alemán a cambio de 21 millones de euros recuperando parte de la inversión que hicieron por él.

En Alemania volvió a reencontrarse con el gol y gracias a esos buenos números regresó a España para firma pro el Villarreal en enero de 2020. En La Cerámica no consiguió Paco Alcácer brillar como anteriormente en España y ahí empezó un periplo por diferentes equipos de Emiratos Árabes Unidos. Su última experiencia en Al Sharjah no terminó como se esperaba y la última vez que jugó un partido fue hace más de un año, concretamente el 11 de enero de 2025.

Ahora Paco Alcácer, según informó este pasado domingo el periodista de Canal Sur, Ángel Acién, podría estar en la agenda el Almería para ser el gran refuerzo del cuadro de Rubi de cara a lo que queda de segunda vuelta en LaLiga Hypermotion.

El posible fichaje de Paco Alcácer en el Almería

Este pasado domingo, Ángel Acién apuntaba en Canal Sur que Paco Alcácer, que actualmente está sin equipo, podría ser el próximo fichaje del Almería en este mercado de invierno. Paco Alcácer cumplió el pasado mes de agosto 32 años y sería una incorporación de calidad en un Almería que está viviendo horas bajas tras la derrota sufrida este pasado domingo ante el Eibar y que supone el segundo tropiezo de manera consecutiva de los de Rubi.

Aunque si hablamos de gol en el Almería, no está precisamente necesitado el conjunto indálico de pólvora en su última línea. El Almería es el segundo equipo que más goles marca en lo que va de temporada en LaLiga Hypermotion con 41 dianas y solo por detrás de las 50 del Racing de Santander.

El gol lleva el nombre de Sergio Arribas y Embarba

Los goles en el Almería llevan la marca de dos jugadores en concreto en 21 de ellos. Por un lado está Embarba, que con más de 1.700 minutos a sus espaldas, ha sumado 10 goles y repartido seis asistencias entre Liga y Copa del Rey.

Por otro lado, el Almería cuenta con el máximo goleador por el momento de LaLiga Hypermotion igualado con Dubasin del Sporting de Gijón. Sergio Arribas ya ha celebrado goles con su firma en 11 ocasiones y además ha sido capaz de repartir seis asistencias entre Liga y Copa del Rey. La llegada de Paco Alcácer al Almería supondría más pólvora a un arsenal ya muy cargado de munición de primera.