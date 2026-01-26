Chimy Ávila 'tumba' un acuerdo entre Betis y Almería para su salida inmediata

El delantero argentino habría rechazado marcharse al Almería pese al principio de acuerdo entre clubes, reflejo de un cambio de postura que agudiza su criba y entrecierra la puerta en este mercado

La situación de Chimy Ávila experimentó un giro inesperado por sus goles ante el Elche en la Copa del Rey y la lesión de Cucho Hernández y su futuro inmediato se encuentra en el aire, más cerca incluso de quedarse que de marcharse pese a que en el arranque de enero todo apuntaba a la salida.

Su protagonismo actual, tras dos titularidades consecutivas después de su aportación salvadora en el Elche, han provocado que el argentino se haya replanteado la decisión tomada de salir en esta ventana y contemple seguir hasta final de curso, entre otras cosas porque Pellegrini nunca le ha llegado a soltar la mano. Dicho de otro modo, ahora es mucho más selectivo al estudiar las ofertas que le llegan y su propio agente Carlos Bilicich dejó entrever recientemente su continuidad hasta final de curso.

"Hoy por hoy, para no dejar dudas, es jugador del Betis. El otro día, él mismo también lo dejó claro: se siente muy cómodo en el Betis, tiene contrato allí y está bien. Siempre en cada mercado te llaman de distintos equipos, por lo cual estamos agradecidos", apuntó el representante, que añadió: "En el mercado pasado, por ejemplo, que se decía que estaba por llegar a Pumas y nosotros directamente lo descartamos en ese momento. En este caso no tuvimos la posibilidad de juntarnos y decir qué vamos a hacer para este mercado. Para mí, no es el mercado en el que debería moverse, porque creo que está recuperando su nivel".

Chimy habría cerrado la puerta al Almería pese un acuerdo entre clubes

Un contexto en el que cuadran las últimas informaciones acerca de que Chimy habría rechazado una oferta después de que el Betis ya hubiese llegado a un acuerdo. De este modo, Canal Sur, en el programa Gol a Gol afirma que el argentino ha desechado la posibilidad de fichar por el Almería a pesar de que los dos clubes ya habían sentado las bases del traspaso. En el conjunto indálico se pondría de nuevo a las órdenes de Rubi, que extrajo su mejor rendimiento en el Huesca, pero el rosarino no desea bajar de categoría para jugar en Segunda en el UD Almería Stadium.

El interés del Almería viene de lejos, pues en verano ya estuvo esta opción sobre la mesa, si bien finalmente no se movió de Heliópolis, convencido de que recuperaría la confianza de Pellegrini. Ahora tampoco ve con buenos ojos esta vía y habría tumbado, según dicha fuente, las negociaciones avanzadas por el Betis.

Bakambu, mejor colocado a priori para salir en este mercado

El club verdiblanco necesita una salida para reforzar la delantera y tanto él como Bakambu están en la rampa de salida, si bien todo apunta a que está más adelantada la marcha del congoleño, que ayer, en Vitoria, devolvió al banco a Ávila.

Chimy ya estuvo cerca del Getafe, que finalmente se decantó por Martín Satriano; en Italia tanto Pisa como Cremonese han llamado a su puerta; y Boca sueña con repatriarle, pero obviamente no son los únicos clubes que lo pretenden, pues todavía mantiene cartel en España y allende las fronteras.