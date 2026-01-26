Manu Fajardo confirma los movimientos para la salida del Betis de Bakambu: "Han preguntado muchos clubes"

El director deportivo verdiblanco reconoce que se trabaja en la salida de Bakambu y que han recibido llamadas de muchos clubes para llevárselo, entre ellos españoles e italianos

Desde el club verdiblanco se ha dejado claro que no habrá fichajes si antes no se produce una salida, y la dirección deportiva trabaja a destajo para realizar un traspaso, con Bakambu como uno de los principales candidatos a abandonar La Cartuja en esta ventana.

De hecho, Manu Fajardo se quedó en Sevilla mientras el Betis viajaba a Tesalónica para ultimar el adiós de congoleño tras su regreso de la Copa de África. Y es que el punta, que acaba contrato el 30 de junio, cuenta con varios pretendientes, tanto en España como en Italia.

Extremo confirmado públicamente por Fajardo antes del comienzo del partido contra el Alavés en los micrófonos de DAZN. No en vano, reconoció que han sido muchas las llamadas recibidas por el ariete, hoy titular contra los babazorros, uno de los equipos bien posicionados para incorporarle en este mercado.

Fajardo revela el vivo interés que hay por Bakambu

"Cedric es un jugador del gusto de muchos clubes y sí han preguntado clubes por él", reveló el director deportivo, que fue cuestionado directamente por la posibilidad de que recalara en el club babazarro: "No es día para especular a pocos minutos de que empiece el partido. Hay que ser respetuosos con las entidades y respetar la privacidad".

Además, el director deportivo quiso dejar claro que tanto Bakambu como Chimy Ávila están a completa predisposición de Pellegrini mientras no cristalicen los movimientos para sus salidas. De hecho, el africano fue la referencia ofensiva contra el Alavés.

"Mientras que estén en la plantilla, son uno más, y es el míster quien tiene que considerar si juegan o no", apuntó Fajardo, que lamentó las numerosas ausencias del equipo: "Contar con las bajas de jugadores tan importantes te lastra un poco y en la planificación para rotar jugadores, máxime cuando jugamos cada tres días".

Tres equipos españoles y dos italianos, en la puja

Cabe recordar que son varios los equipos que han mostrado serio interés por Bakambu, tres de ellos de LaLiga, pues, además del Alavés, también han llamado a su puerta y a la del Betis tanto Girona como Oviedo.

Igualmente llama la atención en Italia, campeonato en el que el Genoa y el Pisa se encuentran tras sus pasos para fortalecer su ataque. El Pisa también está en la carrera por Chimy, por lo que parece empeñado en pescar en el Betis.