El representante del Chimy Ávila apuesta por su continuidad en el Betis: "No es mercado para moverse, aunque si Boca Juniors le llama..."

El agente del delantero rosarino argumenta con convicción los motivos por los que el '9' verdiblanco seguirá, salvo sorpresa, a las órdenes de Manuel Pellegrini al menos hasta que el próximo verano se reabra el mercado de fichajes

Llegó a tener un acuerdo bastante avanzado con el Getafe, quien finalmente se acabó decantando por la cesión del ariete uruguayo Martín Satriano, del Olympique de Lyon. Ha sido tanteado por equipos de varios países del mundo, entre ellos los italianos del Cremonese y el Pisa; es consciente de que en Argentina, donde suena con fuerza como objetivo de Boca Juniors, tendría muchas puertas abiertas... No obstante, a 19 de enero, todo apunta a que el Chimy Ávila se quedará en el Real Betis al menos hasta el próximo verano. Cabe recordar que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027.

Así lo ha asegurado Carlos Bilicich, representante del Chimy, en una reveladoras declaraciones para el medio argentino TyC Sports. En ellas, apuesta claramente por su continuidad en el Betis, aunque deja abierta una posibilidad en caso de que Boca Juniors apele al factor emocional por su condición de canterano xeneize y le llame para ofrecerle una propuesta firme. De este relato cabe suponer, por lo tanto, que a pesar de la intensa rumorología en la prensa de su país a día de hoy el club porteño no ha realizado ningún movimiento concreto por su fichaje.

Carlos Bilicich, representante del Chimy Ávila, le recomienda quedarse en el Betis: "A lo mejor en junio..."

"Hoy por hoy, para no dejar dudas, es jugador del Betis. El otro día, él mismo (Chimy) también lo dejó claro: se siente muy cómodo en el Betis, tiene contrato allí y está bien. En algún momento se habló de que estaba muy bajo de nivel, pero ahora está volviendo a su nivel, lo cual le cuesta muy poco por sus características. Siempre en cada mercado te llaman de distintos equipos, por lo cual estamos agradecidos", arrancó Bilicich, considerando que lo más probable es que el atacante rosarino no se mueva de Sevilla en este mercado invernal.

"Seguramente nos reuniremos esta semana y tomaremos decisiones juntos. Analizamos las propuestas y vemos juntos. En el mercado pasado, por ejemplo, que se decía que estaba por llegar a Pumas y nosotros directamente lo descartamos en ese momento. En este caso no tuvimos la posibilidad de juntarnos y decir qué vamos a hacer para este mercado. Para mí, no es el mercado en el que debería moverse, porque creo que está recuperando su nivel", argumentó el agente.

Boca Juniors es el único equipo que podría convencer al Chimy Ávila para salir del Betis

"Está muy cómodo, se siente querido y la afición lo trata muy bien. Saben lo que puede dar, es un atacante muy bueno, que ya demostró muchas cosas y no tiene que venir a demostrar nada. Por eso me parece que no debería cambiar hoy, a lo mejor en junio te diría que sí es el mercado. El mercado pasado tampoco lo era", insistió Bilicich, quien confirmó que está descartada la opción del Getafe CF.

"Si Chimy se tiene que ir del Betis, se va a querer ir de la mejor manera, pues el club siempre se portó muy bien con él", expuso el representante del argentino, quien sólo dio algo de opciones en caso de que Boca Juniors se mueva de verdad: "A ver, hasta el final del mercado, todo puede pasar. ¿Podría llegar a cambiar de opinión? Sí, podría. Tal vez si el presidente (de Boca) lo llama y le manifiesta que tiene interés por ahí le puede despertar las ganas a él, sabemos que estuvo en las inferiores de Boca y tiene ese sentido de pertenencia".