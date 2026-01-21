El 'Chimy', un nuevo delantero, el remanente... Haro da las claves sobre el mercado invernal en verdiblanco

El presidente verdiblanco deja en el aire la envergadura de la presencia del equipo este año en la ventana de enero

"Los mercados invernales, o cualquier tipo de mercado, lo afrontamos como una oportunidad en todos los sentidos. Cuando hay algún planteamiento, cuando se produce uno, pues nos sentamos con el jugador, con las partes y analizamos la opción. Entenderéis que tampoco os pueda dar mucho detalle de los movimientos en concreto", apuntaba este miércoles el presidente del Real Betis desde la terminal comercial del Aeropuerto de Sevilla antes de embarcar hacia Grecia, donde el equipo verdiblanco disputa el jueves a las 18:45 horas la séptima jornada de la Europa League ante el PAOK de Salónica.

Si con el 'Chimy' Ávila prefirió no dar pistas Ángel Haro, tampoco 'se mojó' demasiado sobre la llegada o no de refuerzos: "Siempre es verdad que este tipo de mercado se agiliza o se acelera en los últimos días o en las últimas semanas. Ya estamos prácticamente en esa ventana. Pero tampoco le puedo decir con determinación si vamos a tener incorporaciones, porque ya sabéis también que, en nuestro caso, el gasto en plantilla deportiva este año es el máximo de nuestra historia y tenemos que tener un equilibrio entre la ambición deportiva y nuestros números, nuestra situación económica".

Ni siquiera si la prioridad es la delantera: "No, la idea es estar atentos. Como en cualquier tipo de mercado, también hay que tener en cuenta que una cosa es la perspectiva, las expectativas o, incluso, la percepción que pueda tener un aficionado o que podamos tener nosotros y, luego, también hay que sentarse con el entrenador y ver exactamente cuáles son los requerimientos que hay desde su punto de vista". Como novedad, el villaverdero no fue tajante con la obligación previa de vender para fichar: "Bueno, depende de los importes. Hay que tener un poco de remanente siempre, cuando tú hablas de los presupuestos a priori o a posteriori. Si el jugador demuestra que supone un ingreso no considerado al inicio de temporada, siempre se tiene algo de holgura, una pequeña holgura y, por supuesto, sería razonable que, si viene alguien, se tuviera en cuenta también".

Por último, Haro hizo hincapié en que no por estar vivos en las tres competiciones a finales de enero hay que hacer un desembolso en esta ventana de transferencias: "Como digo, de verdad, siempre hemos sido muy ambiciosos deportivamente, incluso en momentos determinados, como sabéis, avalando, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer ningún tipo de locura económica y que hay que tener los pies en el suelo".

Isco, el mejor fichaje del Betis

"Bueno, más que el mejor fichaje es que tenemos muchas ganas de que venga nuestro capitán. Él también tiene ganas de ayudar a sus compañeros, de ayudar el equipo. Es un jugador muy importante, muy determinante. No sólo lo sería en el Betis, sino en cualquier club de Europa, y es importante que vuelva", apuntaba Ángel Haro en el Aeropuerto de San Pablo, donde pidió paciencia con el costasoleño: "No, preocupación no. Estamos intentándole ayudar para que esto sea lo más rápido posible, pero sabéis que las lesiones tienen su tiempo. Ya digo, él es el primero que quiere volver cuanto antes".