El 'Chimy' Ávila "tiene la última palabra": no se mueve un varal

El agente del rosarino entiende que éste es el momento de darle confianza y de que revierta la situación: "Si le toca irse en julio, que sea por la puerta grande y agredecido"

Como apuntara hace unas horas en TNT Sports, el agente del 'Chimy' Ávila descarta una salida invernal para el atacante de Rosario y pospone a verano cualquier movimiento drástico de su representado. Así, Carlos Bilicich entiende que "éste no sería el mejor momento para moverlo", sino más para "brindarle la confianza que él requiere para ganarse de nuevo un puesto", reconocía en Canal Sur Radio. Con el 'Cucho' Hernández lesionado hasta más allá del 'deadline day' de enero, llegan partidos para que, como en la Copa del Rey, el '9' demuestre su validez.

"Para mí, si me preguntan, y tenemos una reunión como nosotros llamamos familiar, por decirlo así (te estoy contando una intimidad personal entre nosotros cuando nos hacemos videollamada y lógicamente vemos por el futuro de él y su mejoría), si a mí me preguntaran y estamos en el grupo hablando, yo diría que hoy no sería el mejor momento de moverlo, sino el de demostrar lo mejor que él tiene y, después, si en el mercado tal vez de julio le toca irse, que sea por la puerta grande, siempre agradecido con el club, con el técnico, con la afición, con los periodistas y demás", zanja el intermediario, que aboga por "irse bien, pero, en este mercado, no".

Sobre las ofertas que maneja, se habló del Getafe CF, que parece haberse decantado por otros frentes, al tiempo que Boca Juniors medita dar un paso, como ocurre en Italia: "Siempre aparecen propuestas para el 'Chimy'; el semestre pasado pareció que ya se iba a las Pumas, lo cual nosotros lo cerramos que no iba a ir a allí; la misma noche anterior, le dijimos que no, por lo que todos saben que deben hablar con nosotros. El jugador siempre lo manifestó, que deben hablar con los agentes; él es el que tiene la última palabra, y eso se debe respetar".

Las opciones que maneja y la decisión de Ezequiel Ávila

Carlos Bilicich da su opinión sobre lo que cree que va a pasar de aquí al 2 de febrero: "Hoy por hoy es pretendido por otros clubes, sí; de distintas Ligas, sí, es verdad. Ahora, las propuestas, cuando vienen firmes, nosotros las analizamos, las vemos, nosotros las trasladamos al club, hablamos con el club; queremos estar en línea con el club, porque me parece que así debe ser, y respetamos mucho esa parte".

E insistía: "Entonces, siempre que sea así, nosotros vamos a respetar al Betis, como debe ser, porque creemos que así tiene que ser. Siempre consultándolo con el club. Ahora, me parece que en este mercado no hay que mover al 'Chimy'; en este mercado, por las competencias por las que está pasando el Betis, la competencia en sí mismo entre los jugadores, creo que, si apuestan por una confianza para él, puede revertir la situación".