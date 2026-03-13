El posible fichaje de Sergio Arribas se va calentando: el máximo goleador del Almería y de LaLiga Hypermotion suma un nuevo pretendiente

El jugador madrileño sigue sumando dianas con los de Rubi y al interés del Ajax de cara al próximo mercado de traspasos de verano se sumaría el Sporting de Portugal que ya se llevó a Luis Suárez el pasado verano

El Almería es el segundo equipo más goleador de toda LaLiga Hypermotion con 56 dianas y solo por detrás del Racing de Santander con 60. Buena parte de 'culpa' de estos números de cara a portería la tiene Sergio Arribas. El madrileño está viviendo su mejor temporada con el Almería desde que llegó a territorio indálico en el verano de 2023 con una fuerte inversión de los andaluces de seis millones de euros. El Almería apostaba por un jugador que ya había debutado con el primer equipo del Real Madrid y que deslumbraba en el filial de los blancos en Primera RFEF.

En su tercera temporada en el Almería es el máximo goleador de los andaluces y de LaLiga Hypermotion con 17 dianas a las que hay que sumar siete asistencias de gol. Estos buenos números, tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo semanas atrás, despertaron el interés del Ajax de la Eredivise.

Se hablaba en ese momento de que el Almería, como es habitual, se había remitido a su cláusula de rescisión de 40 millones de euros. El Almería tiene claro que Sergio Arribas es uno de los puntales del cuadro indálico en el objetivo de regresar a Primera.

Sergio Arribas, el fichaje que quiere repetir el Sporting de Portugal después de Luis Suárez

Después del Ajax, según ha adelantado el diario luso Récord, el Sporting de Portugal de un viejo conocido como Luis Suárez habría mostrado interés en hacerse con los servicios del jugador criado en la cantera del Real Madrid. Precisamente el Real Madrid se llevaría el 50 por ciento de un posible traspaso de Sergio Arribas por lo que si los lusos llegan a los 40 de cláusula del atacante, la mitad iría con destino al Santiago Bernabéu.

Sergio Arribas tiene contrato con el Almería hasta 2029, un hecho más que demuestra la intención de los indálicos con el jugador de 24 años y que en recientes declaraciones dejó claro una vez más que está centrado en regresar a Primera con los indálicos.

Luis Suárez ya salió del Almería rumbo a Portugal

La posible operación de Sergio Arribas con destino al Sporting de Portugal traería 'viejos fantasmas' al Almería. El pasado verano los lusos insistieron una y otra vez por Luis Suárez para sacarlo del Almería a cambio de 22,2 millones de euros más una serie de pluses que el atacante colombiano está cumpliendo en una gran campaña en la vecina Portugal.

Luis Suárez salió del Almería y en su última campaña terminó como máximo goleador de LaLiga Hypermotion con 27 dianas. Más allá de las similitudes entre una historia y otra, Sergio Arribas está a 10 dianas del colombiano lo que le convertiría en uno de los máximos goleadores en la historia del Almería en una temporada. En lo que respecta al propio Luis Suárez, la apuesta del Sporting de Portugal se está demostrando como acertada ya que el luso ya suma 28 goles entre Liga, Copa y Champions League.