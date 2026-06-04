España – Irak: alineaciones, horario y donde ver el último amistoso previo al Mundial 2026

La selección española se enfrenta hoy jueves 4 de junio a Irak en el estadio de Riazor (21:00 horas) en uno de los últimos amistosos de preparación antes del Mundial 2026. El encuentro forma parte de la recta final de ajustes del equipo dirigido por su seleccionador Luis de la Fuente, que sigue afinando su juego de cara a la gran cita internacional

La Roja afronta un nuevo partido competitivo con la intención de prolongar las buenas sensaciones de sus últimos encuentros y seguir afinando aspectos tácticos y físicos de cara al gran torneo del verano.

Noticias Relacionadas Convocatoria España: Convocatoria oficial de la Selección española para el partido ante Irak en Riazor

El combinado nacional llega a esta cita en un momento clave de la preparación. El cuerpo técnico quiere aprovechar el encuentro para reforzar automatismos, evaluar el estado físico de varios futbolistas importantes y consolidar una identidad de juego que ha convertido a España en una de las selecciones más competitivas del panorama europeo.

Luis de la Fuente aprovecha el amistoso contra Irak para perfilar su equipo

España afronta esta noche una nueva oportunidad para seguir construyendo su once de cara al Mundial 2026. Aunque Luis de la Fuente mantiene una estructura reconocible desde hace varios meses, todavía existen posiciones abiertas y pequeños ajustes pendientes antes del inicio del torneo.

El amistoso ante Irak servirá para repartir minutos y analizar el rendimiento de varios internacionales españoles que llegan con una importante carga física tras una larga temporada con sus clubes. Futbolistas como Rodri, Pedri o Fabián Ruiz acumulan muchos partidos durante el curso y el cuerpo técnico quiere controlar cuidadosamente su desgaste en este tramo decisivo de preparación.

Además de la gestión física, el seleccionador también pretende probar alternativas tácticas en distintas fases del partido. España quiere seguir dominando desde la posesión, pero también mejorar su capacidad de reacción en escenarios más exigentes o partidos de ritmo alto.

La velocidad, el desborde y la capacidad de generar superioridades de ambos extremos se han convertido en una de las principales armas del conjunto español durante esta etapa.

España quiere mantener su identidad competitiva

Más allá del resultado, el principal objetivo de La Roja es consolidar una identidad futbolística que ha caracterizado al equipo desde la llegada de Luis de la Fuente al banquillo.

La presión tras pérdida, la circulación rápida de balón y el control territorial continúan siendo aspectos fundamentales en el sistema del conjunto español. El cuerpo técnico considera este tipo de amistosos especialmente importantes para reforzar automatismos colectivos y mejorar la conexión entre los jugadores ofensivos.

Otro de los aspectos que quiere seguir trabajando la selección española es la solidez defensiva. Durante los últimos compromisos internacionales, España ha mostrado un rendimiento competitivo estable, aunque todavía existen detalles por pulir en determinadas transiciones defensivas y acciones a balón parado.

El encuentro ante Irak también permitirá comprobar la respuesta del grupo en un contexto diferente al de las grandes competiciones oficiales. Aunque se trata de un amistoso, la exigencia competitiva sigue siendo alta debido a la proximidad del Mundial y a la importancia de mantener un ritmo competitivo adecuado.

Posibles alineaciones de España e Irak

Uno de los principales atractivos del encuentro estará en el once inicial que presente Luis de la Fuente esta noche en Riazor. El seleccionador español podría apostar por un equipo muy cercano al que tiene previsto utilizar en el Mundial 2026.

- España: Unai Simón; Pedro Porro, Marc Pubill, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Gavi, Pedri; Pino, Ferran Torres y Oyarzabal.

- Irak: Hassan; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al-Ammari, Sher, Amyn, Bayesh; Al Hamadi y Hussein

La Roja parte como favorita gracias a la calidad individual de su plantilla y a la experiencia acumulada en grandes competiciones internacionales. Sin embargo, Irak intentará competir con intensidad física, orden defensivo y rapidez al contragolpe para dificultar el juego del combinado español.

La selección iraquí buscará además aprovechar cualquier error en salida de balón o transición defensiva para generar situaciones de peligro. Este tipo de encuentros representa una oportunidad importante para medirse a selecciones de máximo nivel competitivo.

Horario y dónde ver hoy el España - Irak

El partido entre España e Irak se disputa hoy jueves 4 de junio a partir de las 21:00 horas en el estadio de Riazor, en A Coruña. El encuentro podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y también mediante RTVE Play, plataforma que ofrecerá la retransmisión online del amistoso para móviles, tabletas y televisores conectados. La cobertura televisiva incluirá la previa desde Riazor, narración en directo, análisis táctico y las reacciones posteriores de jugadores y entrenadores una vez finalizado el encuentro.

Riazor vuelve a recibir a la Selección española

La selección española regresa esta noche a Riazor en una cita marcada por el ambiente de fútbol internacional que volverá a vivir A Coruña. El estadio gallego ya sabe lo que es acoger partidos importantes de La Roja y mantiene un vínculo especial con el combinado nacional.

La última visita de España a Riazor se produjo el 29 de marzo de 2022, cuando el equipo entonces dirigido por Luis Enrique goleó a Islandia por 5-0 en otro amistoso de preparación internacional.

La presencia de futbolistas jóvenes como Lamine Yamal o Nico Williams ha generado una gran expectación entre los aficionados gallegos, que volverán a disfrutar de una noche de fútbol internacional en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol español.

Además del atractivo deportivo, el encuentro también supone una oportunidad para que la afición española vuelva a conectar con el equipo en un momento especialmente ilusionante antes del Mundial 2026.

Irak afronta una prueba de máxima exigencia

La selección iraquí encara el partido de esta noche como una oportunidad importante para medir su nivel competitivo frente a una de las grandes potencias del fútbol europeo.

El conjunto asiático intentará mantener un bloque compacto, reducir espacios y aprovechar la velocidad de sus atacantes para sorprender a España en acciones rápidas. Además, varios de sus futbolistas consideran este tipo de amistosos una oportunidad de reivindicación internacional frente a rivales de primer nivel.

Aunque el favoritismo recae claramente sobre el equipo español, Irak quiere mostrar una imagen competitiva y aprovechar la experiencia que supone enfrentarse a una selección acostumbrada a competir por títulos internacionales.

España acelera su preparación para el Mundial 2026

España entra ya en la fase decisiva de preparación para el Mundial 2026. Luis de la Fuente quiere llegar al torneo con un equipo sólido, competitivo y con mecanismos colectivos plenamente consolidados.

Futbolistas como Rodri, Pedri, Lamine Yamal o Nico Williams están llamados a liderar a una selección que mezcla experiencia, juventud y talento ofensivo en todas sus líneas.